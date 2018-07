Burkina Faso: Académie de Police - 244 cadres pour "barrer" la route aux terroristes

La cérémonie officielle de sortie de la 2e promotion de l'académie de Police a eu lieu, le lundi 23 juillet 2018 à Pabré, localité située à une vingtaine de km de Ouagadougou. Ce sont, au total, 244 cadres de la police, aptes à répondre aux nouveaux défis sécuritaires.

«Persévérance» ! C'est le nom de promotion des 244 cadres de la police, composés de 35 élèves commissaires et de 209 officiers. Ils ont effectué leur sortie, le lundi 23 juillet 2018 à l'académie de Police, sise à Pabré. Après deux années de formation et pétris de connaissances professionnelles, ces cadres viennent renforcer les capacités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité (FDS).

Conscient du contexte sécuritaire du Burkina Faso marqué par des actes d'incivisme, de grand banditisme et de terrorisme, le délégué de la promotion, Achille Sam, par ailleurs major des commissaires de police, a rassuré que les promus s'engageront à œuvrer pour la protection des institutions et des citoyens, en menant un combat ''sans merci '', contre l'insécurité sous toutes ses formes. « Nous promettons de tenir haut le flambeau, car nous appartenons à la police dont le rôle social est très déterminant dans un pays démocratique.

Nous aurons horreur de la corruption, de la paresse et des facilités, car elles sont les terreaux des échecs et des humiliations», a-t-il reconnu. La promotion, à l'entendre, a reçu une formation de qualité.

Cependant, pour impulser un dynamisme particulier à cette école, dont l'ambition est de devenir une référence nationale et internationale sur les questions de sécurité, le commissaire Sam a émis, entre autres, le souhait de la construction d'un amphithéâtre afin d'offrir aux élèves un cadre propice de formation, la construction d'une salle de simulation pour des exercices pratiques et d'un stand de tir approprié pour le perfectionnement des tirs.

En présentant les nouveaux érudits pour la nation burkinabé, le patron de la sécurité, Clément P. Sawadogo a indiqué que cette 2e cuvée de l'académie de Police vient à point nommé au sein de l'institution et du secteur de la sécurité.

Dans l'armée, c'est le chef qui sait où va la troupe

Il a souligné que la sécurité est une nécessité pour le développement social et économique et son département ne faillira pas à cette mission. «Au sein des corps de métier liés aux armes, c'est sans conteste le chef qui sait où va la troupe», a-t-il précisé. Et d'expliquer qu'à l'instar de toute institution, la nécessité d'avoir des cadres compétents est capitale au sein de la police.

En guise de conseils aux élèves sortants, le ministre Sawadogo les a exhortés à être sobres, intègres et à sanctionner les «mauvais» agents. Car, a-t-il relevé, «au regard des défis sécuritaires actuels, des policiers moyens, basiques, ne servent à rien». C'est pourquoi il a dit attendre des cadres et agents de police créatifs et proactifs, inventifs et courageux.

Pour le parrain de la promotion sortante, le ministre des Affaires étrangères et de Coopération, Alpha Barry, la police nationale constitue un acteur important pour le développement du Burkina Faso, par sa contribution permanente à la sécurité et à la paix. C'est ainsi qu'il a souhaité que ses filleuls fassent preuve, en tout lieu, d'intégrité, d'exemplarité, de professionnalisme, d'humilité et de « Persévérance" comme ils l'ont choisie pour nom de baptême.

Le Premier ministre, Paul Kaba Tiéba, qui a présidé cette cérémonie, a félicité les élèves sortants qui sont prêts, selon lui, à assurer la sécurité des personnes et des biens et à créer un environnement sain pour un développement durable. Il les a rassurés de l'accompagnement de son gouvernement dans la réussite de leur mission.