Madagascar: Assainissements urbains - Renforcement de la couverture en infrastructures

La mise en œuvre des Schémas Directeurs d'Assainissement Urbains de Madagascar (SDAUM) est incontournable, compte tenu de la croissance démographique galopante dans les zones urbaines. La Banque Africaine de Développement a alloué près de 1 800 000 Euros à travers le Fonds de facilité africaine de l'eau, pour la mise en œuvre des Schémas Directeurs d'Assainissement Urbains de Madagascar (SDAUM).

La contribution de l'Etat Malagasy est à la hauteur de 5%. « L'objectif consiste à renforcer la couverture en infrastructures d'assainissement de base sur l'ensemble du territoire avec un taux de 67% dans les 20 années à venir, contre 30% actuellement. Les huit principaux centres urbains secondaires, à savoir les cinq ex-provinces de Madagascar, Fianarantsoa, Toliara, Antsiranana, Toamasina, Mahajanga, et les pôles économiques de développement de la Grande île comme Nosy Be, Taolagnaro et Antsirabe seront les bénéficiaires ».

Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Roland Ravatomanga, l'a expliqué dernièrement lors de l'ouverture de l'atelier sur les Schémas directeurs d'assainissement dans les huit centres urbains de Madagascar, à l'hôtel des thermes à Antsirabe.

Ville pilote. En fait, la ville d'Eaux a été choisie comme ville pilote pour la mise en œuvre du projet SDAUM, car on y observe une concentration de 1/10e de la population des villes de Madagascar. Une enquête a été ainsi effectuée dans les 26 fokontany d'Antsirabe en vue de l'élaboration d'une méthodologie détaillée, indispensable pour la mise en œuvre de ce projet.

Les études préliminaires ont été lancées dans le cadre de cet atelier. « La réalisation de son Schéma Directeur prévue dans sept mois, devra ainsi bénéficier à environ 1 800 000 habitants, suite à une révision du nombre de population cette année. Et le nombre de bénéficiaires s'élève à plus de trois millions de personnes en 2040 », a évoqué le ministre de tutelle.

En effet, le SDAUM est prévu s'étaler jusqu'à l'horizon 2040. Toutefois, les premières réalisations devront être perçues dans quatre ans. Croissance démographique. « Ce genre de projet s'avère incontournable compte tenu d'une croissance démographique galopante dans le pays. Effectivement, d'ici 20 à 30 ans, plus de 5 à 10 millions de personnes vont occuper nos grandes villes. Le concept d'intercommunalité au niveau des huit villes concernées dans le cadrage de ce projet d'assainissement, est également important pour la mise en œuvre d'un schéma directeur bien détaillé qui constitue la clé de voûte du projet, et partant du développement de nos villes. En outre, on ne doit pas attendre 40 ans pour pouvoir bénéficier des infrastructures adéquates en matière d'assainissement et d'hygiène », a enchaîné le ministre de tutelle. Notons que ce SDAUM consiste à mettre en place des infrastructures liées à l'assainissement des eaux usées, au drainage des eaux potables et à la gestion des déchets solides, et ce, de manière durable.