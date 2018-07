Cote d'Ivoire: Autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou - Des partenaires chinois intéressés par le projet

L'autoroute Yamoussoukro Ouagadougou est l'un des plus grands projets intégrateurs du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre le Burkina et la Côte d'Ivoire signé le 28 juillet 2008. Sur les 1300 Km de distance, la partie burkinabè, d'une longueur de 600 Km, a un coût estimatif de 1200 milliards F CFA.

Même si la phase d'exécution des travaux de la première section Ouagadougou-Tita n'a toujours pas démarré, le coordonnateur du projet, Moumouni Ilboudo, rassure que les choses avancent normalement.

Lors de la 6e conférence du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, tenue en juillet 2017 à Ouagadougou, les gouvernements des deux pays avaient salué les avancées notées dans le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou.

Elle s'est également réjouie de l'achèvement des études de faisabilité du tronçon Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Selon le coordonnateur du projet de l'autoroute, Moumouni Ilboudo, cette infrastructure devra rendre permanent et rapide le trafic routier, assurer une circulation plus aisée des personnes, des biens et des productions agro-pastorales de l'hinterland vers le littoral atlantique.

A travers ce projet, il s'agit de renforcer l'intégration et améliorer les échanges économiques entre les deux pays. Si du côté ivoirien l'exécution des travaux a débuté avec la section Yamoussoukro-Tiébissou, le démarrage de la section Ouagadougou-Koudougou, annoncé pour le premier trimestre de l'année en cours, se fait toujours attendre.

Mais de l'avis du coordonnateur du projet, Moumouni Ilboudo, il n'y a pas de soucis à se faire parce que les choses avancent normalement. Selon lui, il s'agit d'une nouvelle construction qui, par conséquent, nécessite de bonnes études et une préparation minutieuse avec les partenaires.

«Nous avons bouclé, depuis 2016, les études techniques du tronçon Ouagadougou-Bobo-Dioulasso d'une longueur de 333 Km sur financement du budget de l'Etat. Nous disposons d'un dossier complet et achevé qui n'attend que l'exécution», a indiqué le coordonnateur.

Un projet intégrateur

Quant à l'exécution des travaux, les autorités privilégient le mode Partenariat public-privé (PPP). A entendre M. Ilboudo, dans la dynamique de la nouvelle coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine, les partenaires chinois ont montré leur intérêt vis-à-vis du projet et les échanges sont en bonne voie. Les travaux de cette section Ouagadougou-Bobo-Dioulasso seront exécutés en trois tranches.

La première tranche va de Ouagadougou à Tita et les travaux sont prévus pour débuter d'ici à début 2019, à en croire M. Ilboudo. La deuxième tranche va de Tita à Houndé et la dernière phase, de Houndé à Bobo-Dioulasso.

Pour le deuxième tronçon qui va de Bobo-Dioulasso à la frontière de Côte d'Ivoire, les études, financées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), sont actuellement en phase de démarrage avec la procédure de passation pour le recrutement du consultant.

D'une manière générale, le coordonnateur tire un bilan satisfaisant des différentes procédures et rassure que ce projet intégrateur va voir le jour au grand bonheur des peuples ivoirien et burkinabè. «Pour les populations affectées par le projet, nous allons appliquer ce que dit la règlementation.

C'est un nouveau tracé, ce qui veut dire que des champs seront traversés et des bâtiments touchés. Et dans de telles circonstances, la 1re des choses à faire est de déclarer le projet d'utilité publique. Et ensuite enclencher la procédure en vue de dédommager les personnes touchées», a indiqué Moumouni Ilboudo.

Pour lui, avec les études techniques, les populations ont déjà été recensées ainsi que les biens touchés. Du côté de la lagune Ebrié, outre le démarrage des travaux de la section Yamoussoukro-Tiébissou, les études sur la section Tiébissou-Bouaké ont été bouclées et des négociations sont en cours avec des partenaires privés pour le démarrage des travaux.

Cette infrastructure intégratrice qui reliera les deux capitales comprendra, entre autres, neuf échangeurs avec des bretelles d'accès équipées de postes de péage, cinq aires de repos comprenant des parkings, des stations-service, des blocs sanitaires. Son itinéraire est : Yamoussoukro - Bouaké - Ouangodougou - Niangoloko - Banfora - Bobo-Dioulasso-Ouagadougou.