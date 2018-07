Madagascar: Tournée culturelle de Nanjing - Prestation spectaculaire des artistes chinois.

La danse d'ouverture, intitulée « Joyeuses fêtes » a été interprétée par le collectif des artistes de Nanjing.

Le temps d'un après-midi artistique, le public venu nombreux au Centre de Conférences internationales d'Ivato a embarqué pour un voyage culturel en direction de Nanjing, une ville du Sud-Est de la Chine.

Le spectacle était organisé dans le cadre de la tournée culturelle de Nanjing en Afrique. Actuellement dans nos murs, les nombreux artistes composants cette mission ont fait passer au public venu nombreux au CCI Ivato, un après-midi culturel et artistique haut en couleurs : des danses traditionnelles aux tours de magie, en passant par les acrobaties et les chants lyriques, ou encore l'Opéra de Pékin. Une danse collective racontant les « modalités » de séduction chez une minorité ethnique de Nanjing a retenu l'attention du public par son rythme entraînant, proche des sonorités indiennes.

La prestidigitation de Fan Zhenming et ses tours impressionnants de magie a elle aussi captivé l'assistance. Le spectacle a fait découvrir à l'assistance les plus grandes spécificités culturelles de la ville. Exactement comme une « fenêtre ouverte sur la Chine » comme l'a dit si bien SEMme Yang Xiaorong, Ambassadeur de la Chine à Madagascar.

Culture et diplomatie. De nombreuses personnalités politiques et diplomatiques sont venues honorer le spectacle de leur présence. Citons entre autres, SEMme Yang Xiaorong, Ambassadeur de la République populaire de la Chine, la ministre de la Culture Eléonore Johasy, ou encore le président de l'Assemblée nationale Jean-Max Rakotomamonjy.

Dans leurs discours, ils ont unanimement reconnu la place importante de la culture dans les relations diplomatiques entre deux pays. SEMme Yang Xiaorong a notamment souligné que c'est un plaisir et un honneur pour la Chine, un des principaux partenaires bilatéraux de la Grande île, de faire découvrir et de partager sa culture avec le peuple malgache, dans le but de raffermir l'amitié sino-malgache.

Harmonie. Le respect de la diversité culturelle favorise la cohésion sociale. Dans son discours, Eléonore Johasy, Ministre de la Culture, n'a pas manqué de le rappeler : « Par cet après-midi artistique, voire « récréatif » qu'ils vont nous faire passer, les artistes de Nanjing vont nous montrer que, la Culture est vecteur d'harmonie sociale et de développement quand elle est bien valorisée. L'exemple de la Chine est là pour nous le montrer. »

Le cas de la Chine qui a su faire de sa démographie galopante et sa diversité culturelle (l'Empire du Milieu compte une soixantaine d'ethnies) constitue effectivement un exemple probant. Quant à lui, Jean-Max Rakotomamonjy, Président de l'Assemblée nationale a rajouté : « Ce moment passé avec les artistes de Nanjing conforte ma vision selon laquelle, la culture joue un rôle déterminant dans la diplomatie. La découverte et le partage entre les cultures permettent une compréhension mutuelle et profonde entre deux pays, essentielles pour instaurer le respect et entretenir des relations diplomatiques mutuellement avantageuses. » A l'issue du spectacle, une réception a été donnée en l'honneur de l'assistance, au menu, buffet gastronomique chinois.