Madagascar: Athlétisme / Sommets jeunes - Le ministre des sports confiant de la relève prometteuse

Le ministre avec les athlètes médaillés, hier, à Alarobia.

Rideau sur les Championnats de Madagascar d'athlétisme, jeunes, hier, au Stade d'Alarobia. Depuis six ans déjà, les athlètes de la ligue Atsimo-Andrefana ont dominé ces joutes nationales et cette année encore, ils ont confirmé cette suprématie. Les Sudistes ont terminé premiers au classement avec 61 médailles dont 24 or, 24 argent et 14 bronze. La ligue d'Atsinanana finit deuxième avec 12 médailles d'or, 12 argent et 11 bronze. La ligue d' Analamanga complète le podium avec 8 médailles d'or, 15 argent et 11 bronze.

Si dans les courses de fond et de demi-fond, le club GST a frappé fort, dans les courses relais 4×100 filles et garçons juniors, les athlètes de l'ASCUT Atsinanana, ont réalisé un très beau doublé. Ils ont surclassé les équipes d'Analamanga et d'Atsimo-Andrefana. Avec 12 médailles d'or, le club GST Atsimo-Andrefana, a été élu meilleur club.

En U18 , Koloina Raharinaivo d'Analamanga chez les filles avec 997 points et Fihararivony Victor Stanclarck du côté des garçons de Diana avec 893 points , se sont illustrés dans cette catégorie. En U20, Randrianaivo Malala Herisoa d'Analamanga chez les filles avec 816 points et Rija Gardiner de Vakinankaratra chez les garçons avec 953 points.

Une grande première. L'avenir de l'athlétisme malgache repose sur les jeunes athlètes. » Nous vous remercions d'avoir honoré de votre présence ces sommets nationaux. C'est la première fois qu'un ministre de la Jeunesse et des Sports est venu assister à la compétition, ce qui témoigne de votre engagement et attachement à cette discipline » a indiqué Norolalao Andriamahazo, présidente de la Fédération malgache d'athlétisme.

Profitant de sa présence à Alarobia, le numéro Un des sports malgache a profité de faire un état des lieux du site et a visité le bureau de la FMA. » On constate tous que les infrastructures sont un peu vétustes, nous allons chercher des partenaires pour les travaux d'entretien et d'aménagement. Comme l'obtention d'un meilleur résultat nécessite beaucoup de travail tant sur le plan technique que sur le volet infrastructure. Notre objectif est de briller dans les compétitions internationales.

Pour ce faire, le ministère et la fédération vont travailler ensemble. D'ailleurs actuellement, des athlètes sont en Chine pour un stage de perfectionnement qui coïncide avec la préparation des Jeux des Iles de l'Océan Indien à Maurice en 2019. Au vu des résultats de ces trois jours de compétition, la relève est prometteuse » a fait savoir le ministre, Tsihoara Faratiana. Après ces sommets nationaux pour les jeunes, le rendez-vous est donné ce vendredi, samedi et dimanche à Alarobia pour les championnats toutes catégories.