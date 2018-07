Madagascar: L'affaire Benalla - Un exemple à méditer

L'éclatement de cette affaire nous amène à faire un parallèle avec ce qui se passe chez nous. Combien de scandales de ce genre ont été dénoncés par la presse et ont été vite enterrés ? Les malversations qui ont été faites à tous les échelons de l'Etat n'ont été suivies d'aucune sanction. On se prend à espérer qu'il n'y aura plus de culture de l'impunité lors de l'installation du prochain régime.

Les médias en ont tous fait une affaire emblématique, faisant enfler une polémique à laquelle ont pris les hommes politiques de droite et de gauche. Les révélations se sont succédé sur celui qui jouissait d'une totale confiance du chef de l'Etat. Le projecteur s'est braqué sur l'entourage de ce dernier et le fait qu'on ait vu cet homme toujours à ses côtés alors qu'il avait encouru une sanction disciplinaire n'a fait qu'aviver la polémique.

La brutalité dont a fait preuve Alexandre Benalla lors de la manifestation du 1er mai est condamnable. Tout le monde en convient. La vidéo qui a été diffusée sur internet a été vue par l'Elysée, et la sanction est tout de suite tombée : une mise à pied de ce proche d'Emmanuel Macron. On aurait pu en rester là si la presse ne s'était emparée de l'affaire.

