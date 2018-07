Congo-Kinshasa: Avec ou sans machine à voter - Présidentielle 2018 - Noël Tshiani répond à l'appel de Nangaa !

Concertation permanente CENI-Acteurs politiques. Le Candidat déclaré à la présidentielle 2018, M. Noël TSHIANI MUADIAMVITA s'informe sur les conditions à remplir pour le dépôt des candidatures. Depuis qu'il est rentré au pays, c'est la première fois qu'il a rencontré Nangaa hier, lundi 23 juillet à Kinshasa.

Quelques heures avant de se rendre à la CENI, il a réitéré son engagement à aller jusqu'au bout, dans sa démarche visant la conquête du pouvoir au summum de l'Etat en R.D. Congo. Lors d'un point de presse à Faden House, il s'est dit confiant à l'avenir et a rassuré, une fois de plus, l'opinion que même s'il faudrait se couper en quatre morceaux, il ne lésinerait ni sur les moyens, ni sur les faisceaux à exploiter pour convaincre ses électeurs, le moment venu, afin qu'ils puissent se ranger derrière lui. Avec son plan Marshall et la force du changement, deux piliers de base définissant, en long et large, sa vision des choses, il en appelle à une transformation qualitative de la société congolaise en profondeur au lieu de continuer presqu'inutilement, à se gargariser dans des solutions cosmétiques ambiantes dont la portée a démontré, du moins jusqu'ici, leurs limites.

C'est en prélude de l'ouverture imminente des Bureaux de Réception et Traitement des candidatures (BRTC) pour la députation nationale et la présidentielle, le 25 juillet 2018, que le candidat déclaré à la présidentielle Noël TSHIANI MUADIAMVITA a été reçu en audience ce 23 juillet 2018 par le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, Corneille NANGAA YOBELUO. Au menu de cet échange électoral, l'état d'avancement du processus électoral et de manière particulière, le dépôt des candidatures à la présidentielle.

Cette rencontre s'inscrit dans la suite logique des concertations permanentes mises en place entre la CENI et les principaux leaders des partis et regroupements politiques durant la période de l'ouverture des BRTC à la députation provinciale. Un cadre de concertation voulu et pérennisé par les parties prenantes afin de se tenir mutuellement informer et donc de collaborer en toute transparence en vue de la poursuite à bon port du processus électoral jusqu'aux scrutins directs combinés du 23 décembre 2018.

Saluant les détails fourmis par le Président de la CENI autour du processus en cours, le Candidat déclaré à la présidentielle Noël TSHIANI MUADIMVITA a indiqué à la presse que sa visite lui a permis d'avoir des précisions utiles sur les éléments et les conditions requises pour le dépôt de sa candidature au complet. Il a salué la disponibilité de la CENI à fournir à tous les candidats, sans discrimination aucune, les informations utiles afin de leur permettre de d'entrer en compétition électorale dans les mêmes conditions. Le candidat Noël TSHIANI MUADIMVITA a, en outre, déclaré remplir toutes les conditions aussi bien pour déposer sa candidature que pour bénéficier du suffrage des électeurs à l'élection présidentielle.