Congo-Kinshasa: Encore la Saint Zinzin ?

Cette fête n'existe nulle part ailleurs qu'en République Démocratique du Congo. Curieux, n'est-ce pas ? Oui, depuis ces deux dernières années, au pays, outre la nativité du Christ et la Saint Sylvestre, un nouveau rendez-vous est toujours fixé vers la fin de l'année et, par ailleurs, se trouve célébrer dans la rue, pour les téméraires, dans des maisons cloisonnées, pour les autres. C'est ça, en clair, cette Saint Zinzin instituée, bon gré mal gré, au Congo-Kinshasa par la crise politique née en 2016 et cristallisée le 19 décembre de la même année.

Après 2016 et 2017, d'aucuns se demandaient jusque-là si la Saint Zinzin sera célébrée en décembre 2018. Ni le 19 décembre, comme en 2016, moins encore le 31, à l'instar de 2017, en 2018, les regards étaient, jusqu'il y a peu, rivés sans loucher sur le 23 décembre date où, selon les projections de la Commission Electorale Nationale Indépendante -CENI-, les joutes électorales attendues, présentement, depuis plus de deux ans devront avoir lieu pour renouveler les animateurs des institutions de la Res Publica tous largement hors mandat à présent. Grattes papiers et intellos, comme des sentinelles éclairées, sonnent, sans se lasser, désormais les violons accordés pour dire que bien avant décembre, innovation de 2018, la célébration de cette solennité générée par la crisophagie des politiques congolais dont beaucoup sont encore très zaïrois pourrait commencer en août.

Pas convaincu ? Tenez ! La mayonnaise pour une ultime manche tient car le décor est plus que bien planté. Le bal des dépôts des candidatures s'ouvre demain mercredi 25 juillet 2018. Elle durera jusqu'au 8 ou au plus tard au 13 août 2018. Ces deux semaines seront cruciales pour la suite des choses sur la scène politique nationale si pas régionale. Ce, sur fond de l'éternelle question : y aura-t-il oui ou non quête d'un troisième mandat ? Les supputations vont bon train. Le speech du président Kabila devant le Congrès n'a pas mis fin au mystère qui hante FCC et Opposition au plus haut niveau car obligeant des postures demie-demie çà et là sur ceci et sur cela. Les opposants estampillés candidats à la présidentielle vont-ils mettre la main dans la poche pour donner 100.000 dollars afin d'aligner leurs candidatures malgré ce suspense apte à tout suspendre ?

Ce qui est sûr, quelques téméraires ne manqueront pas. Bemba s'annonce d'ailleurs au pays ce 1er aout. Les sceptiques qui attendront la dernière minute, vont courir, avertissent certains, le risque de se voir dupé au cas où un dauphin était déposé la dernière seconde de la dernière minute de l'ultime prolongation de la CENI. Cette vue, enfin, est partagée par les plus optimistes des observateurs. Car, en effet, d'autres, avec le spectre des marches du CLC, les récentes nominations dans les forces de sécurité et l'ombre du bloc anti-3ème mandat constitué de Paris-Kigali-Luanda-Bruxelles, subodorent le pire puisque pensant que quête du fruit "interdit" il y aura. Soit ! Ces élucubrations restent des possibilités. Mais, la certitude est que aout dira tout et déterminera s'il y aura, en définitive, pré-Saint Zinzin au Congo des Lumumba-Mzee, Deschade-Rossy et autres. Qui vivra, verra.