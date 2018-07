Algérie: 56e anniversaire de la fête de la police - Remise des grades à 930 fonctionnaires de Police de la sûreté d'Alger

ALGER- Une cérémonie de remise des grades à 930 officiers et agents de Police ayant bénéficié de promotions dans le corps de la sûreté nationale et relevant des différents services de sûreté de wilaya d'Alger a été organisée, lundi, au siège du Groupement de réserve et d'intervention (GRI) à Kouba (Alger) à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de la fête de la Police algérienne.

"Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont obtenu une part considérable de promotions qui sont passées de 296 promotions en juillet 2017 à 930 en juillet 2018 soit avec une augmentation de 634 promotions", a indiqué, à cette occasion, le Chef de la Sûreté de la wilaya d'Alger, le Contrôleur de police Mohamed Bettache dans son allocution d'ouverture, soulignant que ces promotions "font l'objet d'examens et d'études rationnels répondant aux critères de compétence, d'ancienneté, de niveau d'études et de durée du service au sud".

"Ces importantes promotions témoignent de toute l'attention accordée par le Commandement de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) aux ressources humaines de la sûreté de wilaya d'Alger comme outil fiable en matière d'exécution de directives et de services à travers le secteur de responsabilité en vue de renforcer le sentiment de sécurité pour le citoyen", a-t-il précisé.

Déroulée en présence d'autorités de wilaya, de représentants de la famille révolutionnaire et de la société civile, la cérémonie de célébration de cet anniversaire a vu la promotion de 7 commissaires au grade de commissaires divisionnaires, 17 commissaires de police au grade de commissaires principaux et 13 officiers au grade de commissaire, outre 4 inspecteurs principaux au grade de lieutenant.

Par ailleurs, 150 inspecteurs de police ont été promus au grade d'inspecteur principal, 93 brigadiers chefs au grade d'inspecteur de police et 260 brigadiers au grade de brigadiers chefs ainsi que 386 agents de police au grade de brigadiers.

Dans un message lu en son nom par le chef du bureau Formation à la DGSN, le commissaire divisionnaire Nachida Oudinale, le Directeur général de la sûreté nationale, le Colonel Mustapha El-Habiri a mis en avant les résultats positifs réalisés sur le terrain et les efforts déployés par les éléments de la sûreté nationale en matière de lutte contre la criminalité "afin de garantir la sécurité et la sérénité pour les citoyens et protéger leurs biens notamment en cette conjoncture marquée par des menaces croissantes et des défis qui nécessitent la mobilisation de tous".

Ces promotions s'inscrivent dans la cadre de l'intérêt accru accordé par la DGSN aux ressources humaines et à la carrière des employés de la Police afin de promouvoir leur performances pour garantir la sécurité du citoyen et de ses biens, a-t-il ajouté.

A cette occasion, nombre de retraités du corps de police ont été distingués.