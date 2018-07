Burkina Faso: Miss Burkina 2018 - Les 20 finalistes dévoilées

La 7e conférence au sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre la Côte… Plus »

La cérémonie sera marquée par des prestations d'artistes nationaux et internationaux. Il s'agit, entre autres, de Don Sharp, Eunice Goula, Rose sabine, Mariam Bissongo, Serge Beynaud et l'humoriste Agalawal de la Côte d'Ivoire. Le prix d'entrée est 30 mille F CFA.

Elle doit également être une célibataire sans enfant, avoir une taille minimum de 1, 68 m et jouir de toutes ses facultés mentales et civiques », a détaillé M. Ouédraogo.

Le vote du public, a fait savoir Alpha Ouédraogo, compte 25% dans la décision du jury. Pour voter une candidate, le public doit composer la lettre M plus son numéro de vote au 3397. Pour participer à ce concours, plusieurs critères sont à remplir. « Il faut être une jeune fille de nationalité burkinabè ayant le niveau de la classe de première dont l'âge est compris entre 18 et 25 ans et de teint naturel.

A l'entendre, la lauréate recevra cinq millions de F CFA et divers lots offerts par des sponsors et partenaires. « Un fonds sera également mis à sa disposition afin de venir en aide aux filles en mal de scolarisation sur toute l'entendue du territoire national», a confié le président du N-COMIB.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.