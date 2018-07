Afrique: JAJ-2018/Gymnastique - 5 médailles pour l'Algérie

ALGER - La sélection algérienne de gymnastique garçons et filles a remporté 5 nouvelles médailles (1 or, 2 argent et 2 bronze), lors de la 5e journée consacrée aux épreuves individuelles de trampoline et tumbling, lundi à Alger dans le cadre des Jeux africains de la jeunesse-2018 (JAJ-2018).

La médaille d'or a été l'oeuvre de Laras Mohamed Louzkal aux épreuves de tumbling, devant son coéquipier Kehal Allaa Eddine, médaillé d'argent, alors que la médaille de bronze est revenue à l'Angolais Mateia Hossi Elias.

"Je suis très content de cette médaille d'or devant le public algérien. C'était un concours très engagé devant mon coéquipier Allaa Eddine qui a remporté la médaille d'argent. Nous avons un bon groupe de quatre athlètes qui peuvent aller plus loin dans cette discipline qui demande beaucoup de concentration et de préparation technique", a déclaré à l'APS Laras (14 ans), également champion d'Afrique en titre dans la catégorie des 12-13 ans.

Une médaille d'argent a été également remportée en tumbling filles grâce à Djafour Razia, devancée par la Namibienne Van Zyl Carane, médaillée d'or, alors que la médaille de bronze est revenue à l'autre Namibienne Loveira Thalia Theresa.

Dans les épreuves de trampoline, deux médailles de bronze ont été décrochées par Habza Narimane Hasna chez les filles et Youcef Bahiou chez les garçons.

Pour l'entraîneur de la sélection masculine de tumbling, Hamza Ahmed Cherif, les quatre athlètes algériens constituent le noyau de cette discipline laquelle peut énormément contribuer au développement de la gymnastique algérienne sur le plan africain et international.

"Je pense qu'il y a une réelle conviction chez les responsables de la fédération algérienne que cette discipline peut apporter des médailles à l'Algérie avec ces quatre athlètes déjà médaillés d'or par équipes et qui méritent d'être pris en charge dès la fin de ces jeux en vue des prochains championnats du monde prévus le mois de novembre en Russie", a-t-il dit.

Le total de la récolte algérienne s'élève désormais à 28 médailles, à savoir 12 en gymnastique artistique (3 or, 3 argent et 6 bronze), 7 en aérobic (2 or, 4 argent et 1 bronze) et 9 en trampoline et tumbling (1 or, 4 argent et 4 bronze).

La compétition se poursuivra cet après-midi à partir de 14h00 avec le déroulement des épreuves de trampoline synchronisé garçons et filles.