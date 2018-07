Burkina Faso: Emancipation de la femme - La Première dame sollicite le soutien de Bala Sakandé

La 7e conférence au sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre la Côte… Plus »

Jusqu'à aujourd'hui, nous assistons à des pratiques de mariages d'enfants qui sont la cause de déscolarisation précoce des femmes et entrainant la vulnérabilité des jeunes filles », a soutenu Mme Kaboré.

Il s'agit pour le GALOP, à entendre sa présidente, de lutter contre les violences faites aux femmes, d'éliminer les pratiques traditionnelles néfastes et de mener toute activité visant la capture du dividende démographique au profit des femmes. « Nous sommes venues aussi lui demander que la loi portant code des personnes et de la famille soit rapidement adoptée, une loi qui va porter l'âge du mariage des filles à 18 ans.

Le Groupe d'action de lobbying et de plaidoyer (GALOP) sollicite l'appui de l'Assemblée nationale dans sa lutte pour l'épanouissement de la femme au Burkina Faso. La présidente du GALOP, la Première dame, Sika Kaboré et ses camarades sont allées exprimer leur demande au président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, le lundi 23 juillet 2018, à Ouagadougou.

