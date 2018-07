Madagascar: THB Ligue des champions - Le FC Vakinankaratra crée la surprise

Si on ne s'attendait pas à voir Fosa Juniors battre Elgeco Plus lors de l'ultime journée, on n'en revenait pas que l'Ajesaia se fasse éliminer par le FC Vakinankaratra dans un match fou, où le réalisme des Antsirabéens a fini par avoir raison de leurs adversaires.

Incroyable mais vrai, l'Ajesaia pourtant étincelante face à la CNaPS Sport vendredi, se faisait battre 2 buts à 1 par l'équipe du FC Vakinankaratra. Un coup de tonnerre dans un stade d'Ampasambazaha qui s'est mis du côté d'Antsirabe quand ce dernier menait par 2 à 0. Un second choix en fait depuis que l'Akon'Ambatomena n'avait plus de chance.

Bête blessée. C'est donc le FC Vakinankaratra qui rejoint la CNaPS Sport en Poule des As avec le Fosa Juniors qui a fixé son choix en se faisant battre par Elgeco Plus.

Bien se faire battre car c'est la seule voie pour éliminer JET Mada, même si on pense que le danger pourrait désormais venir d'Elgeco lors de la Poule des AS avec cet orgueil de bête blessée, et qui n'aurait plus rien à perdre en frôlant de très peu l'élimination avec la bénédiction de Fosa juniors, mais aussi de la ligue d'Analamanga pour qui, l'idée d'une absence d'un représentant d'Analamanga est inconcevable.

Le coup d'envoi fut à peine donné qu'on savait déjà que d'une manière ou d'une autre que Fosa Juniors allait perdre, rien qu' à la lumière de son onze de départ où les internationaux ne figurent pas. Pas de Dax ni de Mario, Théodin, Lolody et Baggio, tous aux abonnés absents avec une seule excuse pour Mario qui purge une suspension après ses deux cartons jaunes. Second penalty. Pour couronner le tout, même le jeune gardien au talent prometteur et issu de Fosa Tana n'était pas de la partie sans nul doute pour faciliter la tâche d' Elgeco.

Curieusement, la panique était d'ailleurs du côté de Fosa Juniors quand il ouvrit par mégarde en premier, le score obligeant Elgeco Plus à batailler pour revenir au score avant la pause.

À la reprise, les choses n'allaient pas comme on le voulait puisque Bela rata son penalty et comme les secondes mains majungaises faisaient de la résistance, l'arbitre Hamada Nampiandraza offrit une seconde chance ou mieux un second penalty que Bila se chargea de transformer durant les arrêts de jeu.

Inutile d'épiloguer longtemps sur la joie de deux camps ou plutôt trois avec les arbitres car les deux équipes ont eu ce qu'elles voulaient, notamment d'éliminer un adversaire gênant et qui avait le mérite d'avoir résisté face au Fosa Juniors jusqu'à cette position de hors manifeste à l'origine de l'unique but de la rencontre. Vous parlez d'un monde à l'envers ?