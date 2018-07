Afrique de l'Ouest: Concurrence de l'UEMOA - Vers une nouvelle définition du cadre de référence

La 7e conférence au sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre la Côte… Plus »

Celui qui enfreint à ces règles, a-t-il précisé, des textes sont prévus pour sanctionner. Le représentant du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat du Burkina Faso, Sami Ouattara a souligné le processus de la consolidation régionale qui vise à assurer une saine concurrence entre les acteurs du marché, développer la compétitivité, l'esprit d'innovation et assurer la protection du consommateur.

Cela contribuera sans doute, a-t-il soutenue, à une croissance plus soutenue de l'économie de la région. Pour le directeur de la concurrence par intérim, Olivier Ado Angaman, il était nécessaire pour la commission de l'UEMOA, après tant d'années, de faire le bilan des réalisations et voir ce qui sera fait dans l'avenir.

Ceci, à l'entendre, pour renforcer plus efficacement la construction, la densification du marché commun et les stratégies de création de valeurs ajoutées pour les entreprises. M. Houngbedji a souligné que l'adoption de ce document est d'autant plus important qu'il doit avoir une surveillance plus accrue des entreprises sur le marché et dans les différentes filières.

L'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) veut réguler le marché des biens et services au sein de l'espace. En effet, des experts des 8 pays membres discutent, du 23 au 26 juillet 2018 à Ouagadougou, sur le document de validation de l'étude pour la définition d'un cadre de référence qui leur permettra de jeter de nouvelles bases.

