Afrique: L'Algérie parmi les plus gros consommateurs mondiaux de pomme de terre

La vague de chaleur va persister jusqu'à mercredi soir sur le Sahara central et le Sud-ouest du pays, avec des… Plus »

Par ailleurs, le ministre a fait valoir qu'outre son importance dans la sécurité alimentaire du pays, la filière de pomme de terre a un impact certain sur la croissance économique en général et sur le secteur agricole en particulier. Selon ses chiffres, la valeur de la production de pomme de terre a atteint 234 milliards de dinars en 2017, ce qui représente 8% de la production globale du secteur (production végétale et animale). Quant à sa contribution dans la lutte contre le chômage, cette filière engendre annuellement 60.000 emplois, selon le ministre.

Évoquant les exportations de la pomme de terre réalisées durant les deux dernières années, M. Bouazghi a indiqué qu'elles s'étaient établies à 817 tonnes en 2017 dont 500 tonnes vers le Qatar et 249 tonnes vers l'Espagne. Toutefois, les quantités exportées en 2017 ont nettement baissé par rapport à celles de l'année 2016 durant laquelle l'Algérie avait exporté 2.600 tonnes vers 16 pays dont 849 tonnes vers les Émirats Arabes Unis, 605 tonnes vers le Qatar et 487 tonnes vers l'Espagne.

Alger — L'Algérie est classée parmi les plus gros pays consommateurs de pomme de terre avec une disponibilité alimentaire annuelle de plus de 111 kg/habitant.

