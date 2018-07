Congo-Kinshasa: Vie des partis - Le siège de la Démocratie chrétienne cambriolé

La DC est le parti du député de l'opposition, Eugène Diomi Ndongala, incarcéré depuis plusieurs années déjà et dont le nom est cité parmi les prisonniers politiques emblématiques du pays. Sa libération avait été exigée dans l'Accord de la Saint-Sylvestre en vue de la décrispation politique. Pour l'opinion, ce cambriolage, loin d'être un fait anodin, peut avoir une connotation politique étant donné que le pouvoir en place résisterait, malgré les demandes et pressions, à libérer ces prisonniers dits emblématiques.

La Démocratie Chrétienne (DC) a dénoncé, le 23 juillet, le cambriolage, la veille dans la nuit, de son siège national situé au numéro 7945 de l'avenue Kasa-Vubu. En effet, a-t-il indiqué, des inconnus ont cassé le portail et des fenêtres, emportant aussi bien des fournitures de bureau, ordinateurs et imprimantes que des registres, fiches d'adhésion ainsi que des cartes des membres. « Il sied de souligner qu'en plus de tous les objets de valeur, les voleurs se sont aussi emparés des archives et cartes de membres de la DC, cela en jetant un ombre trouble sur les véritables motivations des inciviques qui ont cambriolé le siège national de notre parti », a expliqué le porte-parole adjoint, Marc Mawete, dans un communiqué dénonçant ces actes. À en croire ce communiqué, le secrétaire général de la DC, Me Magloire Kasongo, tout en regrettant cet acte incivique, aurait déjà prévu de déposer officiellement une plainte contre inconnu auprès des autorités compétentes.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.