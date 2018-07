Congo-Kinshasa: Kinshasa-Bruxelles - Des pourparlers en vue d'une normalisation des relations bilatérales

Le gouvernement belge espère que les discussions en cours entre la République démocratique du Cono (RDC) et la Belgique pourraient aboutir à un dégel en ce qui concerne certaines mesures de rétorsion entre les deux États.

Les relations diplomatiques entre la RDC et son ancienne métropole sont au plus bas depuis un certain temps. Les discours entendus de part et d'autre, teintés de méfiance réciproque et à la limite provocateurs, n'auguraient pas une normalisation à brève échéance. La RDC qui tient à sa souveraineté a plus d'une fois réaffirmé son indépendance face à toute ingérence extérieure, y compris de la Belgique dont les officiels semblaient se comporter dans le pays comme en terre conquise. Les diplomates belges auraient même poussé l'outrecuidance jusqu'à donner des injonctions aux autorités congolaises quant à la manière de gérer leur processus électoral. Et la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase était la décision de la Belgique d'orienter son aide au développement vers des structures associatives opérant en RDC plutôt que vers le gouvernement qui n'offrait plus, d'après elle, les gages de confiance.

Une décision malencontreuse qui aura inutilement mis l'huile au feu avec des mesures de rétorsion prises de part et d'autre, lesquelles ont littéralement détérioré les relations entre les deux pays. La symbolique de la rupture des relations entre Kinshasa et Bruxelles restera à jamais marquée par la manifestation le 30 juin dernier devant l'ambassade de Belgique d'une poignée de jeunes congolais hystériques et « non identifiés », réclamant le corps de Patrice Émery Lumumba et de ses compagnons. Dans la foulée de cette agitation, les drapeaux de la Belgique et de l'Union européenne furent incendiés.

Aujourd'hui, les autorités de deux Etats semblent avoir digéré la tension diplomatique ayant mis à mal ces relations bilatérales. Elles tentent à présent de racoler les morceaux pour repartir sur de nouvelles bases. Dans les coulisses, des discussions entre officiels belges et congolais sont devenues routinières. « Les canaux de communication entre la Belgique et la RDC restent grand ouverts et un dialogue est en cours », a révélé le chargé d'Affaires de l'ambassade belge, à l'occasion de la fête nationale belge célébrée le 21 juillet à Kinshasa. Philippe Bronchain a confirmé que des discussions ont effectivement lieu ces derniers jours aux fins de la normalisation des relations entre les deux pays.

La Belgique, a-t-il dit, attend beaucoup de ces discussions qui permettront notamment d'aboutir à des pistes de solution aux problèmes posés par la cessation des activités de la Maison Schengen ainsi que par la fermeture des consulats généraux de Lubumbashi et d'Anvers. Cette décision, on le sait, a été préjudiciable pour de nombreux Congolais qui ne savaient plus se mouvoir dans les dix-sept Etats de l'espace Schengen, faute de visa. Bien plus, une normalisation des relations bilatérales entre Bruxelles et Kinshasa permettra une reprise normale des activités de Brussels Airlines dont les fréquences de vol ont été réduites sensiblement, sans oublier celles d'Enabel en cessation de fonctionnement en RDC.