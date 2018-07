Congo-Kinshasa: Situation politique - Moïse Katumbi demande l'intervention du président sud-africain

Dans une interview exclusive au journal su-adricain "Times Select", indique le site d'informations sud-africain timeslive.co.za, l'opposant congolais a appelé le président Cyril Ramaphosa, également président de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), à intervenir dans la crise politique dans son pays.

Moïse Katumbi, selon le site, a déclaré qu'il irait en Afrique du Sud dans quelques semaines pour s'entretenir avec le président Ramaphosa afin qu'il vienne au secours du peuple congolais. « Et je le prierais de sauver le peuple congolais des cachots de l'enfer », a fait savoir l'opposant congolais, selon timeslive.co.za. « Kabila ne veut pas que je rentre chez moi pour que je puisse remplir mon formulaire de candidature à la présidentielle. La situation dans mon pays s'aggrave, les dirigeants et partisans de l'opposition sont emprisonnés sur des accusations forgées de toutes pièces et je crois que le président Ramaphosa peut être notre sauveur », aurait déclaré Moïse Katumbi, poursuivant: « Kabila a appelé à des élections en décembre de cette année mais nous ne sommes pas autorisés à faire campagne librement car sa milice est occupée à intimider ses partisans ».

Pour ce dernier, une fois la paix au Congo, toute la région sera paisible. « Mon pays est le deuxième plus grand pays et ses politiques internes affectent la croissance et la stabilité dans la région », a estimé Moïse Katumbi, affirmant être pris pour cible en raison de sa « popularité écrasante auprès des masses ». En outre, l'opposant congolais a déclaré avoir été arrêté sur des « accusations forgées de toutes pièces » et être entré dans un exil auto-imposé alors qu'il était en liberté sous caution. « Je ne pouvais pas avoir de sécurité pendant que ceux qui me veulent mort sont armés jusqu'aux dents. Je suis prêt à me défendre dans un procès équitable mais je ne peux pas me soumettre à un tribunal populaire ».

La porte-parole de Cyril Ramaphosa, Khuselo Diko, a indiqué le 20 juillet qu'elle n'était « pas capable de spéculer sur une réunion qui n'a pas été demandée ». Elle a fait savoir que l'Afrique du Sud a aidé le peuple congolais au fil des ans à instaurer la paix et la stabilité dans la région. « Dès 1997, l'Afrique du Sud a aidé la RDC à faire face aux défis politiques et sécuritaires. Au fil des ans, le gouvernement sud-africain a contribué au programme de reconstruction et de développement post-conflit en RDC. Cela incluait la formation des fonctionnaires, de la police et de l'armée », a-t-elle dit. Par ailleurs, a-t-elle soutenu, l'Afrique du Sud, en tant que membre de la SADC, continue de soutenir la RDC dans ses efforts pour consolider la paix, la sécurité et la stabilité. « À cet égard, l'Afrique du Sud et ses pays frères régionaux soutiennent la transition politique actuelle en RDC, y compris les préparatifs du pays pour les élections du 23 décembre 2018 », a assuré la porte-parole.