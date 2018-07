Congo-Kinshasa: Election présidentielle - L'opposition appelle la population à rejeter un troisième mandat de Joseph Kabila

Le fait que Joseph Kabila a exprimé dans son discours sa passion pour le Congo sonne faux aux oreilles des opposants qui lui attribuent plutôt de nourrir une « passion criminelle » tout en invitant les Congolais à agir hic et nunc. « L'opposition appelle le peuple congolais à mettre fin à la passion criminelle de Joseph Kabila pour le Congo qui précipite le pays vers le chaos et à faire obstacle par tous les moyens y compris le recours à l'article 64 contre toute tentative de se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution et d'instaurer une nouvelle dictature dans notre pays », peut-on lire dans ce communiqué conjoint rendu public par Delly Sessanga. Un point de vue qui rejoint celui du Comité laïc de coordination en passe d'organiser, d'ici au 12, 13 et 14 août, des grandes actions de mobilisation générale pour s'opposer à un prétendu troisième mandat du chef de l'État.

L'opposition dans sa diversité s'est réunie le 23 juillet, à Kinshasa, quelques jours après le discours du président de la République devant le congrès sur l'état de la nation. Martin Fayulu (Ecidé), Jean-Marc Kabund (UDPS), Eve Bazaiba (MLC), Delly Sesanga (Ensemble), Jean-Baudouin Mayo (UNC) et autres se sont retrouvés pour analyser l'adresse du chef de l'Etat et prendre une position commune. De la déclaration conjointe ayant sanctionné leur rencontre transparaît toute la déception d'une famille politique qui espérait mieux. Pour ces opposants, Joseph Kabila est totalement passé à côté des vraies préoccupations des Congolais en se laissant emporter par une autosatisfaction suicidaire qui tranche avec les réalités au quotidien d'une population paupérisée à outrance.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.