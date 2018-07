Burkina Faso: Projet pôle de croissance de Bagré - Les acteurs valident le calendrier agricole

La 7e conférence au sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre la Côte… Plus »

A l'issue des échanges, exploitants et responsables de Bagrépôle ont validé et adopté le calendrier agricole type sur la plaine hydroagricole de Bagré assorti des signatures des différents représentants des acteurs de la plaine, à savoir le DG de Bagrépôle et le président de l'Union des groupements des producteurs de riz de Bagré, Adama Bantango.

«C'est autant de contraintes qui font que nous sommes obligés de nous réorganiser et de nous discipliner pour une utilisation optimale de la ressource en eau sans la gaspiller, pour, non seulement, améliorer les revenus des producteurs sur la plaine, mais contribuer significativement à la sécurisation alimentaire au niveau du Burkina Faso», a-t-il ajouté.

Ce sont : l'accès aux intrants de bonne qualité et en quantité, l'insuffisance d'organisation des exploitants, le non-respect du cahier de charges qui définit les responsabilités des acteurs et des difficultés de commercialisation du riz paddy marquées par l'absence de contrats de commercialisation.

Selon le secrétaire général de la région du Centre-Est, Abdoulaye Bassinga, les aménagements hydroagricoles de Bagré regorgent des atouts indéniables pour accroître et diversifier des productions agricoles. Cependant, de nombreuses difficultés affectent les performances de la productivité et de la production.

Cet atelier a eu pour, entre autres objectifs, de rappeler aux participants, le processus d'élaboration du calendrier agricole, de présenter les calendriers agricoles type (saison humide et saison sèche) et le mode de fonctionnement du comité de suivi de la mise en œuvre du calendrier.

