Congo-Kinshasa: FFJ condamne les menaces contre le président de l'Union des journalistes

L'UNPC, rappelle-t-on, a pris une série de sanctions et d'actions contre le ministre à l'issue d'une rencontre avec les journalistes et les associations professionnelles des médias. Parmi ces mesures de rétorsion, il y a notamment un embargo de six mois dans les médias, l'organisation d'une marche de protestation contre ses propos et de possibles poursuites judiciaires, devant le Parquet général près Cour de cassation pour « injure publique ».

À en croire cette association, Joseph-Boucard Kasonga a affirmé, le 20 juillet, avoir reçu des appels téléphoniques menaçants depuis qu'il a appelé, le 18 juillet, le ministre chargé de la Justice, Alexis Thambwe, à présenter ses excuses aux journalistes. Ce membre du gouvernement Tshibala a, en effet, traité les journalistes de « minables » et de « misérables », au terme d'une rencontre le 16 juillet ayant réuni le Conseil de suivi de l'accord politique du 31 décembre 2016, le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante.

L'ONG de défense de la liberté de la presse et du droit à l'information désapprouve les intimidations dont est victime Joseph-Boucard Kasonga Tshilunde et appelle à une enquête en vue d'identifier leurs auteurs, demandant à l'Etat, sans attendre, de lui apporter une protection nécessaire .

