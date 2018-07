Congo-Brazzaville: Le flou après des décès imputés à des violences entre bandes à Brazzaville

Le phénomène de 'bébés noirs' devient une excuse pour commettre des exactions dans la ville de Brazzaville. Nous avons demandé qu'il y ait toute la transparence sur ce drame. Et effectivement, il faut bien qu'il y ait une expertise médicale. Il faut qu'il y ait une enquête judiciaire et administrative ».

Les circonstances ne sont pas encore établies. C'est trop prématuré pour définir les circonstances dans lesquelles ces personnes ont trouvé la mort. D'après les témoignages que nous avons des familles directement concernées, les enfants ont été interpelés, soit dans la rue, soit devant les parcelles et conduits au commissariat. Ils ont été surpris et les enfants ont trouvé la mort.

Et ensuite, un transfert des individus qui étaient maîtrisés par les forces de police vers le commissariat de Chacona. Les services de police ont constaté au PSP qu'un certain nombre d'individus étaient très, très mal en point et ils les ont dirigés ensuite vers les services d'urgence qui sont compétents ».

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

