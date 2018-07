Burkina Faso: 7e conférence TAC - Des experts évaluent le chemin parcouru

En prélude à la 7e conférence au sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC) Burkina Faso-Côte d'Ivoire, une réunion préparatoire des experts du Conseil conjoint de gouvernement se tient, les 23 et 24 juillet 2018, à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne.

La 7e conférence au sommet des Chefs d'Etat s'ouvre, le vendredi 27 juillet prochain, dans la capitale politique ivoirienne. Pour préparer le terrain de cette rencontre entrant dans le cadre du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, une réunion préparatoire des experts se tient, les 23 et 24 juillet 2018 à Yamoussoukro.

«Ce conclave a pour objectif d'examiner et d'actualiser les résultats du rapport issu des travaux du Comité conjoint de suivi et d'évaluation sur les décisions et recommandations de la 6e conférence au sommet des chefs d'Etat, en vue de sa soumission au Conseil conjoint de gouvernements», a expliqué la directrice générale des relations bilatérales du Burkina Faso, Olivia Rouamba, lors de la cérémonie d'ouverture.

Pour elle, le TAC est un vecteur de promotion de paix et d'intégration des peuples ivoirien et burkinabè. Au regard des défis de développement auxquels font face les deux pays, cette coopération constitue un levier pour bâtir des lendemains meilleurs pour les populations.

«Notre coopération se bonifie au fil des ans, depuis la signature, le 29 juillet 2008, à Ouagadougou du TAC. Nous en voulons pour preuve la tenue alternée de six conférences au sommet entre les deux pays», a-t-elle souligné.

Pour elle, l'édification de l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou à travers le développement de projets intégrateurs, l'amélioration du climat des affaires et la fluidification du trafic sur les corridors demeurent des engagements permanents. Toutefois, a-t-elle relevé, les deux «pays frères» font face à de nombreux défis endogènes et exogènes dans un monde en proie à des crises multiformes.

«Il est donc impérieux pour nous, pays du Sud, de nouer des liens de partenariat économique qui servent nos intérêts et de demeurer solidaires dans l'adversité. L'exemplarité de la coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est un modèle réussi de partenariat sud-sud», a-t-elle affirmé.

Le TAC, un instrument «formidable»

Mme Rouamba a, pour ce faire, exhorté les experts des deux pays à travailler dans un esprit d'écoute et de dialogue en vue d'aboutir à des résultats probants susceptibles de booster les chantiers de développement entrepris par les présidents ivoirien et burkinabè. Le directeur Afrique au ministère des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire, Eric Camille N'Dry a, pour sa part, dit mesurer l'immensité des tâches qui attendent les experts burkinabè et ivoirien.

«Je demeure cependant convaincu que vous produirez des documents de qualité. A l'issue des 48 heures, sortiront des recommandations pertinentes qui seront soumises à nos deux gouvernements», a-t-il indiqué. A son avis, Yamoussoukro est un havre de tranquillité pour mener des réflexions fécondes.

Il a déroulé les principaux points à l'ordre du jour de cette rencontre des experts. Il s'agit de l'évaluation des recommandations du 6e TAC, la validation des projets d'accord à signer lors de la conférence au sommet, l'élaboration et l'adoption du projet de communiqué final, la validation de l'avant-projet d'ordre du jour de la 7e conférence au sommet et l'adoption du rapport de la réunion des experts.

Ceux-ci, a-t-il dit, seront répartis en quatre commissions de travail. «Une commission politique, diplomatie, sécurité justice ; la deuxième traitera de la fluidité du trafic routier, la circulation des biens et des personnes, le trafic ferroviaire et routier ; l'agriculture, le foncier rural, les ressources halieutiques, l'urbanisme, l'habitat sont les thèmes de la troisième commission. Enfin la dernière commission planchera sur le volet enseignement supérieur, fonction publique, santé, sport, jeunesse», a-t-il précisé.

Il a ajouté que les quatre commissions seront pilotées par une cellule juridique, un comité de rédaction et un comité de supervision.

Pour l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, Mahamadou Zongo, le TAC est un instrument «formidable» qui atténuera, à terme, les difficultés auxquelles sont confrontés ses compatriotes vivant sur les bords de la Lagune Ebrié. Il s'est, de ce fait, réjoui des principales innovations du 7e TAC.

«La tenue d'une rencontre entre les opérateurs économiques burkinabè et ivoiriens aura un impact positif pour l'économie des deux pays, et en particulier la nôtre.

Et la décision des plus hautes autorités du Burkina et de la Côte d'Ivoire de se pencher sur le sort des jeunes et des femmes, souvent exclus des projets de financements habituels, est une excellente initiative», a-t-il déclaré.

A Yamoussoukro