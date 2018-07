Burkina Faso: Réhabilitation de la ceinture verte - Le personnel de la BICIA-B met en terre 550 arbres

La 7e conférence au sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre la Côte… Plus »

« Cette opération estimée à plus de deux millions de F CFA vise une meilleure conscientisation et une participation effective des acteurs à tous les niveaux », a conclu le maire Armand Beouindé.

Il s'agit de la BICIA-B, les populations, la fédération des pépiniéristes et jardiniers du Burkina et les collectivités territoriales à travers la commune de Ouagadougou.

Malgré les efforts consentis par les acteurs de l'environnement, les autorités publiques qui se sont succédé, force est de constater que les résultats de réhabilitation restent et demeurent insatisfaisants. Pour lui, le caractère innovant de cette nouvelle approche résulte du fait que l'opération implique plusieurs partenaires et divers secteurs d'activités.

« Nous avons la conviction que le maire et sa délégation vont trouver une méthode adéquate pour installer les jardiniers et pépiniéristes, afin que l'objectif visé soit un succès », a-t-il expliqué. L'ambition de la BICIA-B de l'avis du DG, est de pérenniser cette activité.

Ainsi, 550 plants composés de colatiers, de caïlcedrat et bien d'autres espèces ont été mis en terre par le personnel de la banque en présence des autorités municipales. Selon le directeur général de la BICIA-B Yao Kouassi, la banque utilise dans le cadre de ses services, une quantité importante de papiers par an.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.