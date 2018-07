Burkina Faso: Sites web des ministères - 47,7% des usagers insatisfaits des prestations

Le Centre Burkinabè pour l'économie numérique (CBEN), a dévoilé, le vendredi 20 juillet 2018 à Ouagadougou au cours d'une conférence de presse, les résultats de l'étude sur l'état du e-Gouvernement au Burkina Faso.

Parmi 522 personnes qui ont donné leur perception sur l'état des sites web des ministères, la majorité (58,8%) trouve que la qualité des sites est « juste bonne» tandis que 47,7% la trouve par contre insatisfaisante. 35,6% des enquêtés par contre estiment que les sites sont médiocres.

Ce sont les principaux résultats de l'étude sur l'état du e-Gouvernement au Burkina Faso en 2018 menée par le Centre Burkinabè pour l'économie numérique (CBEN).

Face à la presse le vendredi 20 juillet dernier à Ouagadougou, le secrétaire exécutif du centre, Oumarou Savadogo a soutenu que l'insatisfaction des usagers s'explique par l'instabilité de la connexion internet, des sites web eux-mêmes qui n'actualisent pas les informations.

Selon le secrétaire général du CBEN, Aimé Sawado, ces problèmes font que les internautes préfèrent les réseaux sociaux et d'autres plateformes d'information par rapport aux sites web étatiques.

A l'entendre, en termes d'audience, le top 5 des sites web les plus fréquentés par les répondants sont respectivement les ministères en charge de la fonction publique, de la jeunesse, de la santé, de l'éducation et du commerce.

Il a, par ailleurs, indiqué que les sites web les plus visités sont ceux en lien avec l'emploi. C'est pourquoi a-t-il poursuivi, dans le but de contribuer à la révolution numérique au Burkina Faso, le CBEN entend mettre à la disposition des autorités les informations et les recommandations de ce rapport pour aider les institutions dans la prise de décisions.

Au titre de recommandations, le secrétaire général du CBEN a fait cas de l'opérationnalisation des infrastructures numériques, l'amélioration constante de la qualité des sites web et de leur contenu informationnel, l'éducation à la culture numérique des citoyens à travers la sensibilisation et la formation.

Pour sa part, le secrétaire exécutif du CBEN, Oumarou Savadogo a souligné que cette étude a été menée en vue d'accompagner la mise en œuvre de la politique numérique au Burkina Faso.

« La satisfaction des usagers étant l'objectif que doit rechercher chaque site web, ce rapport permettra de faire un plaidoyer auprès du gouvernement en vue d'améliorer les plateformes web de service public pour la satisfaction des citoyens », a conclu M Savadogo.

Organisation à but non lucratif, apolitique et non confessionnelle, la CBEN a pour mission l'accompagnement des entreprises, des organisations et des structures publiques dans l'appropriation des technologies numériques comme outil de développement.

(Stagiaire)