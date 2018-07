Afrique: L'échec, ce dénominateur commun des Panthères ,version football

Depuis plusieurs années, le public Gabonais nourrit l'espoir de voir ses équipes nationales se hisser sur le toit du Football continentale. Des générations passent, mais la réalité reste toujours la même. Le palmarès des équipes nationales toutes catégories confondues est vierge mise à part les U23, qui ont été miraculeusement championnes d'Afrique en 2011. La récente élimination des U20, dans la phase éliminatoire de la Can qui se tiendra au Niger en 2019, confirme la règle.

La génération des années 2000 emmené par Shiva Nzigou, qui n'a jamais pu être star, a donné beaucoup d'espoir au fanatique de football Gabonais. Avec eux, le Gabon à caresser le rêve d'avoir de grands joueurs. A cette époque, le Gabon avait plusieurs jeunes Footballeurs au sein des clubs en Europe, notamment en Première et Deuxième Française, Belge et Portugaise.

L'équipe nationale qui venait de prendre pour dénomination "les Panthères du Gabon", après avoir essuyé un sanglant revers à la Can 2000, était composée de plusieurs footballeurs professionnels. Chose que le Gabon n'avait jamais connu auparavant : « Au début des années 2000, notre équipe était composée de jeunes footballeurs évoluant en Europe. A cette époque, je regardais toutes les chaines de sport, dans l'espoir de voir un compatriote s'illustrer dans un match. Ma plus grande surprise a été de voir au journal de midi d'un media français, dans sa rubrique sport, un reportage qui était dédié à Stéphane Nguema. A l'époque milieux offensif du Stade Rennais, très suivi par Arsenal et d'autres écuries européennes durant le mercato d'été 2004. », explique un fanatique de football.

Cette jeune génération aura marqué l'histoire, avec la toute première qualification du Gabon à la Can U20. Can, qui s'est déroulée au Burkina Faso en 2003. Dans cette compétition less Panthères se sont comme d'habitude fait éliminer avant l'épilogue final de cette compétition. Seul Eric Mouloungui, parvient à tirer son épingle du jeu, en étant nommé dans l'équipe type de la compétition. La suite de la carrière de ces jeunes n'a guère été glorieuse. A l'image des anciens des années 90, ils ont été éliminés en quart de finale de la Can en 2012.

Après cette compétition des bruits de couloir annonce que Stéphane Nguema serait sur le point de s'engager avec l'OM. Cette nouvelle qui a fait pâlir plus d'un, n'était qu'une erreur de communication. Cette OM-là, était le club Ombiliaziami (D1 Gabonaise). Et non, le célébrissime grand club Français du Sud-Est de la France. Une triste histoire qui est le reflet de la carrière de ce talentueux footballeur, qui s'est perdu sur les pelouses de Ligue 1 Française, après avoir fait quelques prometteuses prestations avec Rennes, son club formateur.

Les plus jeunes malgré de belles prestations se sont faits sortir de la phase éliminatoire U20 de la Can 2019. Au grand étonnement d'un supporter qui était plutôt confiant, avant le début de la partie : « Nos jeunes sont vraiment douées. Il est bien vrai que l'équipe adverse nous a battues au match aller, sur le score de 3 buts contre un. Mais croyez-moi, nous allons remonter la pente et nous qualifié pour la Can U20. »