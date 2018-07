Tunisie: Le profil et l'humilité d'abord !

L'urgence...

Avant de parler des noms qui circulent pour succéder à N.Maâloul on va parler plutôt du profil du prochain sélectionneur. Et là, il faudra prendre en considération une contrainte principale : le match du Swaziland, le 7 septembre.

Le postulant doit bien connaître la sélection et le football tunisien et avoir aussi une idée du football africain. On ne peut pas, logiquement, confier une sélection contestée après le Mondial (même si ses responsables croient encore qu'ils ont réussi leur Mondial) à quelqu'un de décalé et de novice par rapport à l'Afrique, il faut que ce soit quelqu'un qui ne coûte pas très cher vu le budget affecté. Est-on prêt à mettre le paquet, surtout après l'énorme dotation de la Fifa, pour un nom de qualité ?

Celui qui va succéder à Maâloul va être, que l'on veuille ou non, «entouré» du staff de Maâloul, pour lui faciliter l'intégration, d'autant que le match suivant de la sélection va avoir lieu en octobre. Ce ne sera pas tout. Après avoir vécu et pendant des mois l'attitude prétentieuse et la mauvaise communication de Maâloul, qui a promis beaucoup de choses, on a vraiment besoin de quelqu'un d'humble qui peut transmettre l'humilité à ses joueurs.

Nous aurons des éliminatoires pas faciles et peut-être compliquées si l'on pense qu'on est supérieur à nos adversaires. On veut en finir avec le lourd héritage de Nabil Maâloul, surtout que l'équipe a de bons joueurs dans l'ensemble qui, sur le plan africain, peuvent aller loin. Il faudra ramener quelqu'un de sérieux, humble et qui a une forte personnalité. Tunisien ou étranger ?

Nous penchons plus pour l'étranger, car à notre avis, aucun entraîneur tunisien n'est capable de porter la sélection au palier supérieur à terme. Cela peut vexer nos amis entraîneurs tunisiens, mais les expériences du passé et surtout leur attitude montrent bien qu'ils tombent vite dans la subjectivité et qu'ils ne sont pas capables de composer avec le football de haut niveau à l'international.

Les pistes «étrangères» de qualité sont nombreuses et le coût peut être étudié, d'autant que la destination tunisienne attire beaucoup de techniciens. L'idéal serait de ramener une compétence qui a fait ses preuves en Afrique ou qui a un bon CV à l'étranger en clubs ou en fédération, et de mettre à ses côtés un ou deux adjoints qui prendront la relève.

Ce sont des réflexions qui peuvent ne pas intéresser les responsables de la FTF qui penchent, d'après nos sources, pour la carte Mourad Okbi, un bon entraîneur qui a un vécu respectable comme ex-international. En tout cas, cela urge et cela doit être bien étudié pour éviter les erreurs du passé.