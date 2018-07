Tunisie: La relève est assurée

C'est le cas de l'aviron tunisien qui peine depuis une dizaine d'années à trouver successeur à l'ancienne championne d'Afrique, Ibtissem Trimech.

Dans la catégorie senior, on compte essentiellement sur Khadija Krimi et les frères Mohamed et Nour El Houda Taieb. Sauf que ce trio manque d'expérience, et pour cause : le nombre de participations aux échéances internationales n'est pas suffisant pour que ce trio atteigne le très haut niveau. C'est que les moyens financiers de la Fédération tunisienne d'aviron sont modestes et ne permettent pas à nos rameurs de multiplier leurs participations à l'échelle internationale et côtoyer le gotha mondial.

En attendant que les finances s'améliorent, la Fédération tunisienne d'aviron fait comme elle peut pour que nos rameurs gagnent en expérience afin de s'aguerrir à l'échelle internationale.

Des rameurs en or...

Une chose est sûre : il y a un bon cru au vu des résultats de la participation de notre sélection nationale junior aux épreuves d'aviron des Jeux Africains de la Jeunesse qui se déroulent actuellement à Alger.

Nos jeunes rameurs ont glané 8 médailles (2 or, 3 argent et 3 bronze) avec en prime une qualification de deux bateaux aux prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse qui se dérouleront à Buenos Aires du 6 au 18 octobre prochain.

Les deux médailles d'or ont été remportées par Dhiaeddine Zoghlami en Skiff homme Sprint 500 m, Sarra Zammeli et le même Zoghlami en Relais mixte. Les trois médailles d'argent ont été l'œuvre de Zoghlami en Skiff homme 2000 m, Zammeli en Skiff Dame Sprint 500 m, Iyed Ayed et Hani Sbeitia en deux de pointe homme 2000 m.

Les trois médailles de bronze ont été obtenues par Fattouma Madhbouh et Moumni Sahar en Double sculls Dame Sprint 500, Sarra Zammeli en Skiff dame Sprint 500 m et le duo Ayed-Sbeitia en Double Sculls homme Sprint 500 m.

Outre les rameurs, l'aviron tunisien a été représenté par Dr Donia Koubaa, Fayçal Soula et Inès Hammami-Hafsa, dépêchés par la Fédération internationale d'aviron respectivement entant que médecin des courses, délégué technique et présidente de jury pour les qualifications aux Jeux olympiques.

Notons aussi que trois arbitres internationaux tunisiens ont participé aux épreuves de l'aviron à savoir Anis Ben Khedher, Houcine Ounis et Montassar Khedher.

Pourvu que nos rameurs poursuivent sur leur lancée à Buenos Aires en octobre prochain, en glanant de nouvelles médailles.