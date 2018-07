Algérie: JAJ-2018 - "Les résultats sont prometteurs et nous comptons abriter d'autres manifestations internationales"

La vague de chaleur va persister jusqu'à mercredi soir sur le Sahara central et le Sud-ouest du pays, avec des… Plus »

Pour rappel, les escrimeurs algériens (épreuves individuelles) avaient décroché 14 médailles dont 3 or, 2 argent et 8 bronze.

"Nous attendons beaucoup de ces jeunes dans les Jeux méditerranéens de 2021 et les Olympiades de 2024, mais cela passe par la participation à des compétitions de haut niveau et un accompagnement financier dans le cadre de la concertation avec les fédérations sportives afin de libérer le potentiel des talents montants au niveau national et international", a-t-il ajouté.

"Les résultats réalisés par la jeunesse algérienne sont prometteurs et cette dernière aura son mot à dire à l'avenir. Je crois que le bilan réalisé jusqu'à présent est bon d'autant plus que nous occupons la deuxième place du nombre total des médailles", a déclaré le ministre lors de sa présence aux compétitions d'escrime à la salle sportif du Centre sportif féminin de Ben Aknoun (Alger).

