Afrique: JAJ-2018 (5e journée) - 18 nouvelles médailles dont trois en or pour l'Algérie

La vague de chaleur va persister jusqu'à mercredi soir sur le Sahara central et le Sud-ouest du pays, avec des… Plus »

Enfin, au tournoi de beach-volley, les sélections algériennes garçons et filles se sont fait éliminer en demi-finales face respectivement au Ghana (1-2) et le Mozambique (0-2).

En Kung fu Wushu (Taolou) Lamia Belkadi et Zerrouki Hanafi ont décroché respectivement l'argent et le bronze.

Les trois médailles d'argent ont été remportées par Kaouthar Mohamed Belkebir (sabre/filles), Keraira Mohamed Chérif (épée/garçons), et Albert Virgil (fleuret/ garçons), alors que les deux breloques en bronze ont été l'œuvre de Naïla Ben Chikour (sabre/filles) et Fellah Dani Adam (fleuret/garçons).

Cette ultime journée consacrée aux différentes armes (fleuret, sabre, et épée) a vu l'Algérie monter sur la plus haute marche du podium grâce à Benadouda Chaima (sabre), vainqueur en finale face à sa compatriote Kaouthar Mohamed Belkebir (15-11).

En escrime, les Algériens ont remporté lundi un total de six médailles dont une en or lors de la 2e et dernière journée des épreuves individuelles, disputée au centre sportif féminin de Ben-Aknoun.

La gymnastique algérienne s'est distinguée avec cinq autres médailles (2 argent et 3 bronze) remportée dans les épreuves du tumbling et de trampoline.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.