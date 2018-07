Angola: Le pays et la Chine échangent des expériences dans le domaine de justice militaire

Appelé jadis Commission de Justice, ce Tribunal avait la mission d'instruire, d'accuser et de juger des procès criminels. Durant sa visite de trois jours, la délégation chinoise aura des entretiens avec le président de la Cour suprême, le procureur général de la République, le procureur militaire, le chef d'état-major général des Forces armées angolaises (FAA) et le commandant de l'Armée.

La partie angolaise est sous la houlette du juge-conseiller et président de la Cour suprême militaire, le général António dos Santos Neto dit "Patónio". Le juge Patónio a fait savoir que son institution était engagée dans la création des lois de carrière de l'organe, des officiers subalternes et dans l'élaboration d'autres lois visant à protéger l'organe de la Cour Suprême Militaire et le Statut des Magistrats. Au cours de cette rencontre, la délégation chinoise a reçu des informations sur l'évolution historique de l'organe militaire angolais, depuis la création du Tribunal suprême militaire, en 1975.

