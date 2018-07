Algérie: Tlemcen est une wilaya touristique de dimension internationale par excellence

Tlemcen — Le ministre du tourisme et de l'artisanat Abdelkader Benmessaoud, a estimé, lundi, que Tlemcen est une wilaya touristique de dimension internationale par excellence grâce aux réalisations dont elle a bénéficié.

Dans une déclaration à la presse, en Marge de sa visite de travail à Tlemcen, le ministre a ajouté que cette wilaya a acquis cette dimension grâce à ses réalisations, dont la récente ouverture, en ce début de saison estivale, de 7 hôtels en plus de ses monuments et sites archéologiques, historiques et religieux qui reflètent la profondeur historique de l'Algérie.

Abdelkader Benmessaoud a souligné que l'actuelle saison estivale se distingue la dynamique marquant le secteur à la faveur de la mise en œuvre des orientations du Président d e la République, Abdelaziz Bouteflika et de son programme visant à impulser un élan nouveau au secteur.

Dans ce contexte, il a fait état des travaux de réhabilitation des infrastructures existantes et du lancement d'autres projets. Les deux stations thermales de Hammam Boughrara et Chigueur, faisant l'objet de travaux de réhabilitation, seront prêtes dans un an. "Il s'agit de grands investissements initiés par l'Etat pour relancer le tourisme thermal", a-t-il précisé.

Le ministre a insisté sur la nécessité d'impliquer les agences de tourisme dans la stratégie de réhabilitation du tourisme, à travers l'initiative et la mise en place d'un programme d'attrait des touristes dans le cadre de la promotion du tourisme national.

Lors de cette visite, le ministre a inspecté le camp d'été de l'entreprise s NAFTAL à la plage Tafssout , dans la commune de Honaine. Il a donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation du bain traditionnel de Hammam Boughrara pour un montant de 550 millions DA et ceux de la reprise des travaux d'aménagement de la salle de conférences de l'hôtel les Zianides, relevant d e l'entreprise de gestion touristique (EGTT) pour un cout de 100 millions DA.

Le ministre a pris connaissance d'une étude de réhabilitation de la station thermale de Chigueur, dans la commune de Hammam Boughrara comme il a inspecté les travaux de réhabilitation de l'hôtel « Tafna » de Maghnia pour un investissement de 886 millions DA.

Enfin, le ministre a inspecté les conditions de déroulement de la saison estivale au niveau de la plage de Marsat Ben M'hidi.