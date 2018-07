Tunisie: Place au tourisme écologique

M. Taïeb a souligné l'intérêt accordé par le ministère quant à la consolidation du partenariat aussi bien avec le ministère du Tourisme et de l'artisanat qu'avec d'autres ministères ayant, en dénominateur commun, moult projets et perspectives de développement. Il a salué l'engagement des différentes parties prenantes pour la réussite de ce projet d'envergure. Il n'est plus à douter des perspectives socio-économiques, environnementales et de développement durable de taille propres au tourisme écologique. Ce dernier devrait, ainsi, être instauré et promu afin d'exploiter au mieux les différents sites écologiques dont dispose notre pays.

Prenant la parole à son tour, Mme Elloumi a considéré le ministère de l'Agriculture comme l'un des plus importants partenaires du ministère du Tourisme et de l'artisanat. En parlant du présent projet, elle a indiqué qu'il bénéficiera à cinq gouvernorats, à savoir Béja, Kasserine, Nabeul, Tozeur et Bizerte. Ces régions seront désormais des destinations de tourisme biologique, environnemental et durable. « Contrairement au tourisme saisonnier, celui biologique s'étend sur toute l'année pour séduire une autre catégorie de visiteurs avisés. D'où l'impératif, désormais, d'instaurer les circuits appropriés », a-t-elle ajouté.

Il est à rappeler que le Protocole d'entente pour le développement de l'agri-tourisme bio, équitable et durable en Tunisie a été signé par sept parties prenantes : la Direction générale de l'agriculture biologique, le Syndicat des agriculteurs de Tunisie, l'Office national du tourisme tunisien et la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien, pour la partie tunisienne et Inter-environnement Wallonie, l'Institut Eco-conseil et Accueil champêtre en Wallonie, pour la partie belge.

Ce protocole engage les parties signataires à « échanger leurs expériences en matière d'agri-tourisme bio, à sensibiliser les instances nationales et internationales quant aux impacts sociaux économiques et environnementaux attendus, à rechercher des bailleurs de fonds pour financer les projets y afférents, mettre en œuvre les actions utiles au développement des trois axes fondamentaux, à savoir la gouvernance, le renforcement des capacités et le développement de projets pilotes et à communiquer sur les acquis et les réalisations du protocole ».