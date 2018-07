Togo: Ici Berlin

Nathaniel Olympio : « Je vous appelle à œuvrer auprès de vos plus hautes autorités,… Plus »

L'idée est de faire de Kamina un centre de recherche artistique, historique et anthropologique et un lieu de résidence pour les artistes togolais, africains et étrangers.

Un projet de réhabilitation est à l'étude mené par 'Kamina artist and researches residency platform (KARP) of Kamina', une association créée avec le concours de l'ambassade d'Allemagne.

La station de télégraphie était encore en construction quand la première guerre mondiale a éclaté. Les Allemands de la colonie togolaise, attaqués par les Français venant de l'est et par les Anglais du côté ouest, ont fait sauter la station dans la nuit du 24 au 25 août 1914 avant de capituler le 27 août 1914.

Elle va contribuer à réhabiliter le centre émetteur de télégraphie sans fil de Kamina. Cette station de radio transcontinentale servait de lien pour les colonies allemandes entre elles et pour établir une liaison entre ces colonies et la métropole allemande.

Copyright © 2018 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.