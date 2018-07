Ahmad Ahmad : Nous allons tracer une feuille de route cohérente et crédible pour franchir le cap Plus »

« Nous allons le faire avec les moyens dont nous disposerons, mais avec rationalité », a-t-il souligné. Selon Assane Seck, cette Lettre de politique sectorielle de son ministère est un outil de pilotage « qui leur permettra de gérer les ressources avec beaucoup plus de rationalité et d'efficacité ».

Dans un entretien avec la presse, le représentant de la délégation, Assane Seck, a annoncé que les problèmes particuliers de la région, notamment le déficit en centres d'accueil et de prise en charge des enfants en conflit avec la loi ou en danger, seront résolus en fonction des moyens qui seront prévus dans le budget quinquennal. Le conseiller technique au ministère de la Justice n'a pas occulté les déficits d'infrastructures, de moyens et de personnel.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.