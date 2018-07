Congo-Kinshasa: Campagne de vulgarisation du rapport de la société civile sur le phénomène Kamuina Nsapu

Des membres de la Société civile du Kasaï Central sont en compagne vulgarisation de leur rapport sur le phénomène Kamuina Nsapu. Kananga et Tshikapa, ils sont à Kinshasa pour prendre langue gouvernement, la Monusco et les missions diplomatiques.

Lors d'un point de presse tenu hier lundi 23 juillet 2018, dans salle des conférences du centre « Don Bosco », sur l'avenue de Libération (ex-24 novembre), à Gombe, Emmanuel Iza Kabukapu Kasende, son président, a rappelé les grandes lignes du rapport kamuina Nsapu.

Ce rapport indique que l'espace kasaien a vécu un moment très de son histoire lors de l'avènement de ce phénomène de triste mémoire.

Sur le plan social, il y a des déplacements massifs des populations, l'augmentation du nombre des réfugiés dans les pays (Angola); l'instabilité sociale et la destruction de la sociale ; le dysfonctionnement ou la paralysie des institutions l'Etat, l'installation des tribunaux clandestins dont les étaient les juges ; la perturbation de l'ordre établi, etc.

Il y a aussi les pillages et la destruction des biens et infrastructures entrainant l'arrêt des services utiles à la ( hôpitaux, lieux de culte, écoles, etc ); pertes en vies (têtes coupées à la machette, personnes tuées avec les flèches miliciens, personnes brûlées et mutilées), habitations incendiées ;

accroissement du nombres des sinistres ; etc.

Il y est signalé aussi l'augmentation des cas de violences basées sur le genre ; des cas de traumatisme socio-psychologique, rupture du dialogue et méfiance entre la population et les ; baisse accrue du taux de scolarisation et du niveau de vie.

Ces atrocités ont perturbé également les activités économiques, entraînant une pauvreté accrue, la destruction des plantations, l'interruption du processus de production et des échanges commerciaux, le développement d'une économie informelle pour la survie, le des partenaires importants de développement fuyant l'insécurité et violence, l'esprit de vengeance, les frustrations ; la avancée des voies de communication...

Le collectif des organisations de la société civile du Grand Kasaï formulé des recommandations aux autorités nationales et provinciales, notamment mener des enquêtes indépendantes et transparentes permettre de faire lumière sur les circonstances ayant entouré naissance du mouvement insurrectionnel Kamuina Nsapu ; engager poursuites judiciaires contre les personnes qui matériellement et financièrement les miliciens ; vulgariser les pertinents sur l'exercice du pouvoir coutumier en RDC...

A la communauté internationale, il est demande d'appuyer gouvernement et les organisations de la société civile dans missions conjointes de sensibilisation sur la gestion des conflits.

Aux organisations de la société civile, il est conseillé s'abstenir de tout acte ou déclaration qui pourrait conduire à escalade de la violence entre les forces de défense et de sécurité la population ; d'appeler la population locale à s'abstenir de acte de violence à l'endroit des policiers et militaires, etc...