Sénégal: Malang Diédhiou siffle la fin de sa carrière d'arbitre

Les jours se suivent et se ressemblent pour l'arbitre international sénégalais, Malang Diédhiou, qui, depuis son retour de la Coupe du monde croule sous les honneurs.

Dimanche, ce sont les populations de Bessire, un village situé au sud du Sénégal, sa région d'origine, qui ont tenu à le célébrer lors de leur assemblée générale. Et depuis que le longiligne arbitre de 45 ans a décidé de raccrocher cartons et sifflet, les fêtes en son honneur et les invitations ne cessent de tomber.

"Je suis même gêné de tant d'honneurs mais cela veut dire que nous avons joué notre partition dans ce pays", a dit l'arbitre international qui a décidé jeudi dernier "de céder la place aux plus jeunes".

"La relève est arrivée à maturation et l'ambition doit être de mettre sur orbite un nouveau trio sénégalais pour la prochaine Coupe du monde", a expliqué l'officier des douanes sénégalaises.

Et à 45 ans, même s'il pourrait encore continuer et viser la finale de la CAN 2019, il a préféré se retirer "pour laisser la place aux jeunes pour que continue de vivre l'arbitrage sénégalais et africain".

"Oui, ça peut être un sacrifice mais un sacrifice utile pour mon pays et mon continent qui m'ont tant donné", dit-il.

S'il rappelle n'avoir pas eu la chance comme ses "glorieux aînés tel Falla Ndoye en 2004 et Badara Diatta en 2012" de siffler une finale de Coupe d'Afrique des Nations seniors, il pense "modestement avoir contribué et joué sa partition afin que nos jeunes Sénégalais puissent aimer l'arbitrage".

"Si ma désignation en tant qu'officiel à la Coupe du monde 2018 est une consécration et ce match Belgique-Japon en huitième de finale terminé sur le but de la victoire des Diables Rouges, j'ai eu l'honneur de siffler des finales de Coupes des Clubs", les finales retours de la Coupe de la Confédération qui avait permis au TP Mazembé de remporter ses deux derniers trophées respectivement contre les Algériens de Bejaïa et les Sud-Africains de SuperSport United. "Ce furent des moments de pur bonheur, autant que les matches de CAN", confesse-t-il.

Si Malang Diédhiou a connu des heures de gloire comme sa nomination d'arbitre international, il avoue aussi être passé par "des moments de lourde solitude".

"J'ai fauté lors d'un match éliminatoire de Coupe du monde 2018 entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, j'ai oublié de siffler un pénalty en faveur des Eléphants", se souvient-il amer.

"Il y avait un duel entre un défenseur gabonais et un attaquant ivoirien, c'était une action confuse où j'ai cru que le défenseur avait taclé le ballon avant de toucher la jambe de l'adversaire, or c'était le contraire, donc le pénalty s'imposait....

C'est après le visionnage du match que j'ai vu l'erreur commise mais ce n'était pas évident du tout au moment de siffler la faute", souligne-t-il, indiquant que cette confusion ne l'absout pas du tout.

Et sur les cas de corruption des arbitres souvent mentionnés dans les médias, le Colonel Diédhiou souffle... "Dans chaque métier, il y a des brebis galeuses mais ce que je peux dire que c'est l'arbitrage africain a montré qu'il a le niveau mondial".

"A la Coupe du monde 2018, nous avons fait zéro faute, on méritais d'ailleurs de siffler la finale", regrette-t-il en parlant des représentants africains lors de la phase finale de la Coupe du monde 2018 où il a sifflé avec ses assistants sénégalais deux matchs de poule et le huitième de finale Belgique-Japon (3-2).

A la question de savoir si un arbitre peut avoir peur sur un terrain, l'officier Diédhiou souligne que les arbitres sénégalais ont un avantage certain lors de leur formation sur la gestion psychologique des rencontres.

"En sifflant les matchs inter-quartiers, inter-villageois appelés nawetaan, on n'a peur de rien, quand on passe par ce moule, on peut siffler partout sans aucune crainte", assure-t-il appelant les plus jeunes à passer par ces matchs pour leur formation.

"C'est une grande école de l'arbitrage et de la vie tout court", dit l'officier des douaniers qui, s'il ne quitte pas définitivement les terrains, a décidé de donner plus de temps à l'administration qui l'emploie depuis sa sortie de l'ENA (Ecole Nationale d'Administration).

"Oui, je sais que les hautes autorités ont voulu souvent me confier des postes mais sachant mon engagement dans l'arbitrage, ce sont d'autres collègues qui ont été promus à ma place", dit-il avec le sourire.

Le chef de bureau de douanes de la zone franche industrielle de s'empresser d'ajouter que : "Ce sacrifice a été utile parce que ma communauté a été contente du travail que j'ai fait pour elle".