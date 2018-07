Ahmad Ahmad : Nous allons tracer une feuille de route cohérente et crédible pour franchir le cap Plus »

Et puisque les lutteurs aiment les défis, le Chef de l'Etat leur en a lancé un, et de taille. L'entretien de ce bijou, qui aura coûté des milliards, sera le défi majeur auquel ils doivent faire face.

Et en attendant son inauguration qui ne saurait tarder, les acteurs de la lutte doivent maintenant se concerter pour adopter une politique de gestion en étant des conseillers avisés de l'Etat pour la démarche à prendre dans ce sens. Nichée en plein cœur de Pikine, l'Arène nationale qui fait la fierté des lutteurs, devrait être entourée de toutes les conditions de sécurité possible.

Et on ne cessera jamais de le dire, l'entretien d'une structure incombe à tout le monde, surtout à ceux qui la fréquente. Quand on fait des pieds et des mains pour obtenir quelque chose, il faut, en retour, s'occuper de cette chose et se dire dans un coin de sa tête que ce sont des sacrifices qui ont été consentis pour l'obtenir.

Une infrastructure construite en 28 mois, d'une capacité de 25.000 places et qui aura coûté 32 milliards de FCfa. Finies maintenant les valses entre les stades Léopold Sédar Senghor, Iba Mar Diop, Demba Diop ou même Alassane Djigo et Amadou Barry ; les lutteurs ont maintenant un bijou sur lequel ils peuvent compter pour se produire.

