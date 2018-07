Afrique du Nord: Le processus démocratique et les développements en Libye à l'examen

De son côté, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a loué les « grands » efforts déployés par la Tunisie sur la voie de la consécration de la démocratie et la réalisation du progrès économique. Il a réitéré l'engagement de son pays à continuer de soutenir la Tunisie à travers le renforcement de la coopération bilatérale et de l'appui international pour mener à bien l'expérience tunisienne, d'autant que la France présidera prochainement le G7.

Les participants à la Conférence de Paris soutiennent la mission de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies Ghassen Salamé en Libye dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée par l'ONU et qui prévoit l'organisation d'élections en Libye et la mise en place des institutions de l'Etat.

Il a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à consolider les réformes politiques «importantes» opérées ces dernières années, à surmonter les difficultés conjoncturelles liées à la situation économique et à réaliser le progrès économique et social escompté.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.