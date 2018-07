Sénégal: Parrainage - Le Pur recueille 15 000 signatures dans le département de Saint-Louis

Ahmad Ahmad : Nous allons tracer une feuille de route cohérente et crédible pour franchir le cap Plus »

Saint-Louis est la sixième région que la délégation du Pur a visitée depuis le début de sa tournée nationale. Le Pr Issa Sall en a profité pour dénoncer l'état des routes, surtout entre Colona et Nguith. Pour lui, cette zone d'agriculture et d'élevage mériterait des pistes meilleures pour l'acheminement des matières premières.

Mais, pour le président Issa Sall, les autorités se sont engouffrées dans ce parrainage sans maîtriser tous les paramètres. De son avis, avant de voter une loi, « il fallait se renseigner sur sa faisabilité, et ces gens sont allés, après le vote, aux îles du Cap-Vert, en Pologne et dans d'autres pays pour s'imprégner de leurs expériences ».

Le Pr Issa Sall, député et président du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur), a tenu une tournée dans le Nord le week-end dernier. Il a été à Podor, à Dagana et à Richard-Toll où il a animé un meeting.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.