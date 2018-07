Algérie/Congo-Kinshasa: Ligue des Champions / Casoni - « Le plus important c'est de remporter une victoire » face à Mazembe

Programmé initialement pour vendredi prochain, le match de la 4e journée de la Ligue des champions d'Afrique, entre le MC Alger et le TP Mazembe a été décalé d'une journée. Ainsi, les Rouge et Vert d'Alger et les Corbeaux de Lubumbashi se retrouvent sur la pelouse du Stade Mustapha-Tchaker de Blida, samedi.

Battu lors de la 3ème journée de la Ligue des Champions par le TP Mazembe, le MC Alger devra faire beaucoup mieux et gagner ses deux matches à domicile face à ce même TPM, puis à l'ES Sétif, et négocier au mieux son déplacement au Maroc face au Difaâ Jadidi pour espérer arracher l'une des deux premières places du groupe qualificatives aux quarts de finale.

Pour l'instant, Bernard Casoni, l'entraineur du Mouloudia est concentré sur le choc face aux Corbeaux de Lubumbashi. Selon le technicien français, le plus important c'est de prendre les trois de la victoire face à Mazembe.

« Pour nous le plus important c'est de remporter une victoire et de les battre sur notre terrain. On n'a pas le droit à un nouveau faux pas. On doit rester en course dans cette compétition et à tout prix remporter une victoire ce samedi pour garder nos chances intactes. On sait que l'on fera face à une bonne équipe du TP Mazembe, qui nous a donné beaucoup de mal lors du match aller, mais notre objectif est clair, on doit remporter une victoire et garder les trois points. On aura l'avantage du terrain et on jouera devant nos supporters, l'équipe devra donc tout donner pour réussir un bon résultat. En tout cas, les joueurs sont conscients de ce qui les attends et j'espère que tout le monde sera à la hauteur du rendez-vous », a confié Bernard Casoni dans des propos relayés par competition.dz.

Pour l'entraîneur mouloudéen, l'objectif est d'emmener l'équipe, au moins au prochain tour de la Ligue des Champions africaine, mais pour y parvenir il devra battre le TP Mazembe qui reste invaincu depuis le début de la phase des groupes et qui trône à la première place du groupe avec neuf points.