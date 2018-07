Togo: Alaixys Romao - Pourquoi il a choisi Reims !

Deux ans après son départ, Jacqus-Alaixys Romao est de retour en France. Le milieu de terrain s'est engagé lundi en faveur du stade de Reims pour les deux prochaines saisons. dans une interview au site officiel de son nouveau club, le Togolais révèle les raisons derrière ce transfert.

« C'est un bon club, avec un bon président. Le Stade de Reims a connu des hauts et des bas comme tous les clubs mais il y a un vrai projet, un nouveau centre d'entraînement avec de belles installations, ça montre qu'il veulent rester plus haut niveau. Quand tu vois le centre, le stade, la saison qu'ils font l'année dernière... forcément ça donne envie et quand t'es joueur ça fait pencher la balance« , indique t-il avant d'avouer avoir consulter des amis passés par le club champenois et surtout des compatriotes dont Kossi Agassa: « C'est ça, j'ai échangé avec eux avant de venir d'ailleurs. Kossi a été longtemps au club, il a pu m'en parler. J'ai discuté avec Cédric Fauré aussi ».

Romao qui va connaitre le 6è club de sa carrière à 34 ans évoque ses qualités: « Sur le terrain je suis assez agressif et compétiteur, c'est quelque chose que l'entraîneur voit et que les coéquipiers ressentent je pense. Je ne parle pas forcément beaucoup mais ce que je montre sur le terrain est révélateur de mon état d'esprit. Après, il faut savoir dire les bonnes choses au bon moment et si les coachs m'ont mis capitaine c'est qu'ils pensaient sûrement que je le faisais bien« .

Formé à Toulouse, il a évolué à Louhans-Cuiseaux, Grenoble, Lorient, Marseille puis en Grèce.