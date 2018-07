Algérie: Ligue des Champions / Taoussi - « Pas d'autres choix que d'aller chercher les trois points » face que Difaa

L'ES Sétif a battu le club marocain de Difaa El Djadidi par 2-1, mardi dernier dans le troisième match de la phase des poules de la Ligue des Champions d'Afrique. L'Entente de Sétif s'est relancée dans cette compétition après avoir pris le meilleur sur la formation marocaine. Grâce à ce succès ô combien précieux, l'Aigle de Sétif glane ses trois premiers points et quitte la dernière place (3e). Le Difaâ quant à lui recule de la 3e à la 4e position (1 pt).

Pour leur prochaine apparition, les Sétifiens se rendront au Maroc pour donner la réplique à leur adversaire. Le match aura lieu le 27 juillet prochain au stade M'hamed El Abdi à El Jadida. Et les Sétifiens ont la ferme intention d'aller chercher un bon résultat et du coup conforter leurs chances pour la qualification au prochain tour de la Ligue des Champions.

« Oui, un bon résultat s'impose si l'on veut se qualifier, a déclaré le coach Rachid Taoussi dans des propos relayés par competition.dz. Je pense que nous devons oublier au plus vite notre récente victoire. C'est vrai que c'est un succès important par rapport à notre avenir dans cette épreuve et le fait qu'il a renforcé la confiance dans le groupe. Mais cela n'empêche que le plus dur reste à faire ; il faudra par conséquent se concentrer sur le travail afin d'être fins prêts pour le rendez-vous de vendredi face au Difaâ El-Jadida que je considère comme le tournant », a-t-il ajouté.

Par ce succès, l'ESS s'est replacée pour une éventuelle qualification. Maintenant, il faudra aller confirmer au Maroc. «Effectivement, je pense que nous n'avons pas d'autres choix que d'aller chercher les trois points d'El-Jadida. C'est le seul moyen qui nous permettra de conforter nos chances d'aller chercher la qualification au prochain tour. Certes, on s'attend à des difficultés, ce qui est normal par rapport à l'enjeu du match et la difficulté de l'adversaire qui n'est pas tout de même facile à manœuvrer dans son stade et devant ses supporters. Cependant, nous comptons nous battre pour obtenir une bonne performance. Je pense que les joueurs sont conscients de la mission qui les attend. On est en train de préparer au mieux cette sortie et on fera tout afin de réaliser le match qu'il faut», a souligné l'ancien sélectionneur national des Lions de l'Atlas.