Ile Maurice: Blanchiment de Rs 58 millions - Un «diary book» chez Nazoolbee Bolaki

Forte mobilisation à Plaine-Verte ce mardi 24 juillet. Plus de 40 officiers de la Mauritius Revenue Authority (MRA) et ceux de l'équipe d'Hector Tuyau et lui-même ont fait une perquisition chez Iqbal Utteenun, l'époux de Nazoolbee Bolaki.

Cette dernière répond d'une accusation provisoire de blanchiment, dans le cadre de la saisie de Rs 58 millions, chez la famille Bolaki.

Selon des recoupements, sur place ils ont mis la main sur un CPU et un Diary Book qui contenaient des informations sur la saisie de Rs 58 millions. Ces deux éléments ont été remis à l'IT Unit de la police qui devra passer au crible leurs contenus.

C'est en présence de Me Arshaad Inder que la police a présenté son mandat de perquisition chez l'époux de Nazoolbee Bolaki.

Pour rappel, toute cette affaire a éclaté lorsque Aniisah Bolaki, la fille de Nazoolbee Bolaki, et son époux, Sameer Nobeeboccus, ont été interceptés dimanche 1er juillet, à l'aéroport, avec Rs 3 millions sur eux.

Mari et femme s'apprêtaient à prendre l'avion. Ils font l'objet d'une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Par la suite, les limiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit et l'équipe de l'assistant surintendant de police Hector Tuyau ont fait une descente chez eux.

Nazoolbee Bolaki a retenu les services de Mes Nadeem Hyderkhan, Shakeel Mohamed, Hishaam Oozeer et Arshaad Inder.