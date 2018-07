Ile Maurice: Meurtre à Chebel - Le suspect incrimine l'épouse de la victime

Il refait parler de lui... La voiture de fonction du ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, Sudhir… Plus »

Mandée sur les lieux peu après l'agression, la police avait retrouvé la victime dans une mare de sang. L'autopsie pratiquée par les médecins légistes de la police, les Dr Maxwell Monvoisin et Prem Chamane ont attribué son décès à une «stab wound to the heart».

Et lors de son interrogatoire, Cindy Waheeda Dabysing a été questionnée sur sa présence dans le voisinage. Le suspect a été arrêté et traduit en cour la semaine dernière. La police ayant objecté à sa remise en liberté conditionnelle, il a été reconduit en cellule.

