Madagascar: « Ba gasy » - « Ny any aminay » se redécouvre à l'Ikm

En cette période de vacances, l'art et la culture priment dans les agendas. Pour les amateurs de 'Ba gasy », L'Ikm Antsahavola accueillera les inconditionnels. Le temps d'un « Vazo gasy takariva », le groupe « Ny Any Aminay » fera revivre les meilleurs du répertoire nostalgique malgache. Avec du « Ba gasy » pur et simple au menu, Naivoarivelo et ses onze compères reprendront les titres phares à l'instar de « Fitia varo-maty », « Hirahira mamy », « Mamirapiratra » ou encore « Ilay tany niaviako ». Faisant du patriotisme le thème par excellence, le groupe n'exclut pas non plus l'amour, tout en faisant de la protection de l'environnement, un sujet important à plusieurs titres.

Composé de douze chanteurs et musiciens, Ny Any aminay a vu le jour vers 1983. A l'initiative de trois amis, Rakotoarisoa, Naivoarivelo Rakotondratsimba et Bernard Rakotondrabe, le groupe s'illustre grâce à des morceaux comme « Mahereza ». Pour sa part, Naivoarivelo Rakotondratsimba, dit Dadanaivo n'est pas seulement un joueur de « Valiha » et chanteur, il écrit et compose aussi pour son groupe.

Sa vision est d'apporter sa contribution pour la culture malgache et la faire apprécier par les concitoyens, surtout les enfants et les jeunes. Dadanaivo est un artiste complet. Il n'est presque jamais en tête d'affiche mais il a un parcours très spécial. Ancien membre du Groupe Ratovo, il a déjà donné des spectacles à Madagascar et dans beaucoup d'autres pays. Dadanaivo de raconter « Je n'ai pas les moyens de me procurer des voyages à l'étranger. Mais c'est la musique qui m'a emmené jusqu'à Mayotte, à Côte d'Ivoire, en Chine, au Japon, en France, aux Etats-Unis... ». Il continue à satisfaire sa passion avec la plateforme « Sehatra Ba Gasy » qui réunit tous les artistes et les mélomanes du « Ba gasy ».