Angola: "L'Afrique a besoin d'une paix durable" - Ministre kényane

Pour lui, il est temps pour l'Afrique de restructurer son modèle afin de concilier la richesse naturelle et le développement, et d'arrêter d'être juste un dépôt de produits manufacturés provenant d'autres parties du monde.

"Actuellement de nombreuses analyses indiquent que la vaste gamme de richesse sur le continent est retirée sans le paiement des impôts. On estime que l'Afrique perd environ 100 milliards de dollars par an à cause d'un mauvais contrôle ", a-t-elle déploré.

Elle a précisé que les conflits dépensaient des ressources, créaient des rivalités entre les groupes politiques et les communautés et détournaient l'attention vis-à-vis du développement.

Intervenant au cours d'une conférence sur le thème «réclamer l'avenir de l'Afrique», la gouvernante a soutenu qu'avec une paix durable, il était possible d'appliquer pleinement l'accord de libre-échange signé en mars de cette année par les dirigeants africains pour l'intégration plus profonde du secteur de la production.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.