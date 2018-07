Angola: Visite de constatation aux coopératives agricoles de la province de Zaire

Mbanza Kongo — Une équipe multisectorielle de techniciens du ministère de l'Action Sociale et ceux du portefeuille de l'Agriculture et des Forêts a débuté lundi une visite de constatation aux coopération agricoles de la province de Zaire, dont le chef-lieu est la ville de Mbanza Kongo (nord).

Dynamiser les associations et coopératives agricoles en vue de les rendre soutenables, tel est l'objectif de cette visite, a fait savoir, à Mbanza Kongo, la directrice nationale pour la politique familiale auprès du ministère de l'Action Sociale, Santa Ernesto. Se confiant à la presse, en marge d'une rencontre avec le gouverneur intérimaire de la province, António Félix Kialungila, la directrice a précisé que la visite, inscrite dans le cadre du sous-programme de structuration économique des communautés, avait pour but de s'informer sur les difficultés auxquelles se heurtent les femmes rurales, conformément aux recommandations issues du Forum d'écoute organisé en 2014 à Luanda.

Tomboco figure parmi les municipalités qui seront visitées par l'équipe multisectorielle, a-t-elle dit, affirmant que le gouvernement angolais cherchait à revoir les politiques et à apporter des solutions concrètes aux problèmes que chaque communauté rurale vit réellement. L'équipe multisectorielle, qui va demeurer deux jours dans cette province, a commencé sa visite de constatation par la région sud du pays, à l'exception des provinces de Namibe et de Cuando Cubango. Après la zone nord, la prochaine étape sera la région est de l'Angola, a-t-elle expliqué. Pour sa part, la responsable locale de la Confédération des Associations des Paysans et des Coopératives Agropastorales d'Angola (UNACA), Alice Calasse a plaidé pour la capacitation régulière des membres et l'attribution de moyens mécanisés en vue d'augmenter la production agricole. La province de Zaire contrôle actuellement 262 associations et 162 coopératives agricoles, reparties dans les municipalités de Mbanza Kongo, de Soyo, de Cuimba, de Tomboco, de Nóqui et de Nzeto.