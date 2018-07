Angola: L'Inde injecte plus de 12 millions de USD dans la production du coton au pays

Malanje — 12 millions 44.000 USD sur un total de 15 millions de dollars américains prévus, tel est le montant débloqué par la Banque d'Exportation et Importation de l'Inde pour financer un projet d'égrenage du coton dans la province de Malanje (nord).

C'est ce qu'a annoncé lundi, depuis Malanje, l'ambassadeur indien en Angola, Srikumar Menon, précisant que les 15 millions de USD ont été octroyés dans le cadre de la Ligne de crédit de l'Inde à l'Angola signée en Novembre 2009 et destinée au développement de l'industrie textile. Sans entrer dans les détailles, le diplomate a dit que le financement donnait des résultats attendus et que des efforts allaient être fournis auprès du gouvernement angolais de façon à atteindre les objectifs pour lesquels le montant a été injecté dans le projet.

"Malheureusement il n'y a pas de progrès dans le projet ces dernières années", a-t-il dit, ajoutant que l'un des aspects positifs c'est le fait que le gouvernement angolais ait approuvé des nouvelles lois sur l'investissement privé en vue d'encourager la croissance et la diversification de l'économie, fait qui coïncide avec l'accord signé au sujet de la production du coton à Malange. L'ambassadeur a rappelé qu'en Avril dernier, le Ministère angolais de l'Agriculture et des Forêts avait annoncé que la production du coton et du riz était prioritaire, d'où, a-t-il souligné, c'est une opportunité pour les entreprises indiennes d'investir dans ces deux secteurs.

L'agriculture est l'un des secteurs les plus importants de l'économie indienne, a dit le diplomate, affirmant que New Delhi était prête à échanger ses expériences avec l'Angola dans ce domaine et dans celui du Tourisme.

L'ambassadeur indien était à Malange, le week-end dernier, où il a participé à une conférence internationale sur l'Ecotourisme et l'Information Environnementale.