Madagascar: Cinéma - Eliana Bezaza dévoile « Tsy ny vary no very fa i Madagasikara »

Eliana Bezaza, lors de la projection en avant-première de »Tsy ny vary no very fa i Madagasikara » au Skandal Buffet samedi dernier.

Samedi dernier, le long métrage réalisé par Voltage production, en collaboration avec le parti PSD, a été projeté en avant première au Skandal Buffet. Ce dimanche 28 juillet, le film sera dévoilé au grand public, au Cinéma Ritz Analakely.

Plus connue sur la scène politique, Eliana Bezaza dévoile une autre facette de son talent, celle d'actrice. Pour mettre en avant son message, celui d'un Madagascar avec une valeur et une vision, la petite fille de Philibert Tsiranana a effectivement pris les choses en main, et s'est glissée dans la peau de l'un des personnages principaux de ce long métrage réalisé par Voltage production, en collaboration avec le parti PSD.

Durant des mois, elle a donc suivi le rythme de la production et voyagé entre Tanà et Majunga. « Tsy ny vary no very fa i Madagasikara », projeté en avant-première au Skandal Buffet Ankorondrano samedi dernier, rejoint effectivement la vision du parti. « Le Président Tsiranana, de son temps, a privilégié le social du peuple et instauré une 'politique du ventre'. Il a mis en place diverses structures pour les citoyens malgaches.

Suite aux diverses manifestations organisées par les étudiants qui ont conduit à sa destitution, tous ses efforts sont tombés à l'eau et on est repartis à zéro. Il a été pointé du doigt et n'a plus été écouté. D'un côté, Madagascar en est resté à ce même stade. C'est à cette époque qu'est née l'expression 'Tsy ny vary no very fa i Madagasikara'.

A travers ce film, on relate toutes ces choses qui font que la société actuelle va mal. La prostitution qui gagne de plus en plus de terrain, les vindictes populaires, la profanation des tombeaux et le vol d'ossements humains... rien de tout ça n'est normal, on veut réveiller la fierté des Malgaches, leur rappeler ces valeurs qui les ont tant animées autrefois, et qui ont régi la société malgache.

On incite les gens à prendre leur responsabilité, pour qu'enfin on voit le bout du tunnel et que Madagascar puisse avancer ». « Tsy ny vary no very fa i Madagasikara » sera dévoilé au grand public ce samedi 28 juillet au cinéma Ritz Analakely.